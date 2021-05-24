Білий дім виступив за незалежне розслідування походження COVID-19

Білий дім закликає ВООЗ підтримати незалежне експертне розслідування джерел пандемії COVID-19, яке було би вільним від втручань та політизації. Про це у понеділок заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Як повідомляв "Голос Америки", видання The Wall Street Journal на основі даних розвідки США, зібраних «міжнародним партнером», інформації теперішніх і колишніх посадовців повідомило, що 3-є дослідників Уханського інституту вірусології звернулись до лікарень із симптомами схожими на COVID-19 в листопаді 2019 року, за декілька місяців перед тим, як Китай повідомив про початок пандемії COVID-19.

У понеділок Псакі заявила, що Білий дім не має жодної можливості підтвердити, або спростувати повідомлення ЗМІ.

"Необхідно проаналізувати різні варіанти. Необхідні дані, необхідне незалежне розслідування, і саме до цього ми і закликаємо”, - заявила Псакі.

Провідний вірусолог США Етоні Фаучі днями заявив, що він "не переконаний", що вірус мав природне походження, і закликав до відкритого розслідування щодо походження COVID-19.

"Я думаю, що ми повинні продовжувати розслідувати, що відбулося у Китає доки ми маємо можливість встановлювати, по мірі можливостей, що сталось", - наводить слова Фаучі Fox News, - "Звісно, люди, які розслідували це, кажуть, що імовірно першоджерелом бути тварини, які потім інфікували людей, але це могло бути щось інше, і ми маємо це з'ясувати"

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров‘я планує провести засідання цього тижня, щоб розглянути продовження розслідування походження коронавірусу. Після першого етапу розслідування, що завершився в березні, науковці ВООЗ та Китаю заявили, що витік вірусу з лабораторії був «надзвичайно малоймовірним». Тоді низка країн, включаючи США, Норвегію, Канаду та Британію закликали до продовження розслідування і надання повного доступу до відповідних даних, зауважує Reuters.

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