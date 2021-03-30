США та ще 13 країн закликали ВООЗ до подальшого вивчення походження COVID-19

Білий дім у вівторок закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) вжити додаткових заходів для з'ясування походження коронавірусу після того, як була представлена доповідь на цю тему, що не задовольнила очікування США і їх союзників.

«У цьому процесі є другий етап, який, на нашу думку, повинен здійснюватися під керівництвом міжнародних і незалежних експертів. У них повинен бути безперешкодний доступ до даних. Вони повинні мати можливість задавати питання людям, які знаходяться на місцях в даний момент. Це крок, який могла б зробити ВООЗ», - сказала журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Подібні наукові місії повинні мати змогу працювати в умовах, які сприяють незалежним та об'єктивним рекомендаціям та знахідкам

Як повідомляють ЗМІ, доповідь ВООЗ називає найбільш вірогідною версією виникнення пандемії передачу хвороби від кажанів людині через тварину-посередника.

Водночас сайт Державного департаменту США опублікував спільну заяву із ще 13-ма країнами - Австралією, Канадою, Чехією, Данією, Естонією, Ізраїлем, Японією, Латвією, Литвою, Норвегією, Республікою Корея, Словенією та Великою Британією - у якій висловлюються "спільні занепокоєння щодо зібраної ООН доповіді у Китаї".

Відзначається, що міжнародне експертне дослідження джерел походження вірусу SARS-CoV-2 "було значно затримано і не мало доступу до повних, оригінальних даних та зразків".

"Подібні наукові місії повинні мати змогу працювати в умовах, які сприяють незалежним та об'єктивним рекомендаціям та знахідкам", - йдеться у заяві

Заява наголошує на необхідності повного доступу експертів до даних.

Я просто не маю впевненості у доповіді ВООЗ через неналежний вплив з боку уряду Китаю

"Маючи доступ до усіх даних, міжнародна спільнота матиме можливість незалежно оцінити джерела COVID-19, винести важливі уроки із цієї пандемії, та попередити майбутні руйнівні наслідки від сплесків хвороби", - говориться у заяві.

Доповідь ВООЗ розкритикував і американський політичний аналітик Джош Рогін, заявивши, що вона містить "фатальні недоліки".

"Реальне розслідування ще має відбутись", - твітує аналітик.

"Я просто не маю впевненості у доповіді ВООЗ через неналежний вплив з боку уряду Китаю", - твітує сьогодні про доповідь конгресмен-демократ Брендал Бойл.

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