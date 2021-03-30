США та ще 13 країн закликали ВООЗ до подальшого вивчення походження COVID-19

Білий дім у вівторок закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) вжити додаткових заходів для з'ясування походження коронавірусу після того, як була представлена доповідь на цю тему, що не задовольнила очікування США і їх союзників.
«У цьому процесі є другий етап, який, на нашу думку, повинен здійснюватися під керівництвом міжнародних і незалежних експертів. У них повинен бути безперешкодний доступ до даних. Вони повинні мати можливість задавати питання людям, які знаходяться на місцях в даний момент. Це крок, який могла б зробити ВООЗ», - сказала журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Подібні наукові місії повинні мати змогу працювати в умовах, які сприяють незалежним та об'єктивним рекомендаціям та знахідкамСпільна заява США та 13 країн
Як повідомляють ЗМІ, доповідь ВООЗ називає найбільш вірогідною версією виникнення пандемії передачу хвороби від кажанів людині через тварину-посередника.
Водночас сайт Державного департаменту США опублікував спільну заяву із ще 13-ма країнами - Австралією, Канадою, Чехією, Данією, Естонією, Ізраїлем, Японією, Латвією, Литвою, Норвегією, Республікою Корея, Словенією та Великою Британією - у якій висловлюються "спільні занепокоєння щодо зібраної ООН доповіді у Китаї".
Відзначається, що міжнародне експертне дослідження джерел походження вірусу SARS-CoV-2 "було значно затримано і не мало доступу до повних, оригінальних даних та зразків".
"Подібні наукові місії повинні мати змогу працювати в умовах, які сприяють незалежним та об'єктивним рекомендаціям та знахідкам", - йдеться у заяві
Заява наголошує на необхідності повного доступу експертів до даних.
Я просто не маю впевненості у доповіді ВООЗ через неналежний вплив з боку уряду КитаюКонгресмен-демократ Брендал Бойл
"Маючи доступ до усіх даних, міжнародна спільнота матиме можливість незалежно оцінити джерела COVID-19, винести важливі уроки із цієї пандемії, та попередити майбутні руйнівні наслідки від сплесків хвороби", - говориться у заяві.
Доповідь ВООЗ розкритикував і американський політичний аналітик Джош Рогін, заявивши, що вона містить "фатальні недоліки".
"Реальне розслідування ще має відбутись", - твітує аналітик.
"Я просто не маю впевненості у доповіді ВООЗ через неналежний вплив з боку уряду Китаю", - твітує сьогодні про доповідь конгресмен-демократ Брендал Бойл.
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