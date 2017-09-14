МВФ: Україні треба покращити діловий клімат та боротись з корупцією

Поряд з традиційними для програм МВФ пріоритетами з обмеження дефіциту бюджету, зокрема через продовження реформування ціноутворення в сфері енергетики, коментуючи своє перебування в Україні заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон наголосив на необхідності створити сприятливе бізнес середовище та подолати корупцію. Він також закликав Україну не втрачати темп реформ.

"Проведення реформ є ключовим для забезпечення міжнародної підтримки і стимулювання зростання. Правильна бюджетна політика, енергетичні ціни та боротьба з корупцією є ключовими", - написав Ліптон в Twitter.

Ліптон також наголосив на тому, що Україна відстала від країн регіону за доходами громадян. Щоб наздогнати, Україна має покращити діловий клімат та надавати підтримку інвестицій.

Девід Ліптон навів графік з порівнянням доходів громадян за паритетом купівельної спроможності серед країн регіону в 2005-2015 роках. Україна опинилась на передостанньому місці між Молдовою та Боснією і Герцеговиною і далеко позаду від лідерів регіону – Чехії, Естонії, Литви та Польщі.

"​Необхідно ​покращити бізнес середовище та підтримувати інвестиції, щоб допомогти України наздогнати країни регіону за рівнем доходів", - написав Ліптон у Twitter.

"Протягом зустрічі з президентом Порошенком в Києві, наголосив на важливості прискорення реформ задля посилення економічного зростання України", - зазначив Ліптон у Twitter.

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