Перед візитом до України, Ліптон з МВФ порадив країнам не розслаблятись попри відновлення ринків

Вперше з часів фінансової кризи, гроші "ллються рікою" до ринків, що розвиваються, зазначають аналітики. Відновлення світових ринків дозволило ряду країн з ринками, що розвиваються, включаючи Таджикистан, Білорусь та Єгипет, провести успішне розміщення облігацій зовнішнього боргу цього року.

Україна також планує цього місяця вийти на зовнішні ринки запозичень, вперше за чотири роки випустивши євробооблігації. Частину цих облігації буде спрямовано на викуп випущених раніше облігацій зовнішньої позики зі строком погашення в 2019 році, що дозволить Україні більш рівномірно розподілити навантаження з виплат зовнішніх боргів.

Це середовище не без ризиків, але це середовище можливостей

МВФ закликає країни- позичальники відповідально ставитись до запозичень і не забувати про реформи.

Напередодні візиту до України, Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Дейвид Ліптон віздначив, що ситуація на міжнародних ринках покращилась і закликав країни з економіками, що розвиваються, використати цей період для проведення необхідних трансформацій, щоб прискорити зростання в майбутньому, повідомляє Bloomberg.

"Ми бачимо відновлення і це – широке відновлення серед розвинених країн та країн з ринками, що розвиваються.

Для країн надзвичайно важливо скористатись з цих можливостей і найкращим чином використати їх, щоб скоригувати те, що потребує корекції, вжити кроків для прискорення зростання в майбутньому, але не розслаблятись і насолоджуватись подорожжю", - сказав Ліптон в коментарі Bloomberg під час конференції в Росії.

"Цей період – не без ризиків. Ми переконані, що ризики є збалансованими, зростання може прискоритись більше, ніж ми очікуємо, або фінансові ризики можуть призвести до проблем в певних місцях. Це середовище не без ризиків, але це середовище можливостей", - наголосив Ліптон.

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