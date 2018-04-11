США: спікер Раян іде у відставку в січні, не балотуватиметься на новий термін

Пол Раян займає посаду спікера Палати представників з 2015 року



Американські ЗМІ повідомляють, що спікер Палати представників Пол Раян не балотуватиметься на листопадових проміжних виборах до Конгресу.



Раян, республіканець з штату Вісконсин, займає пост спікера з 2015 року, а членом Палати представників він є з 1999 року.

Повідомляючи про своє рішення, він сказав, що хоче присвятити більше часу своїй сім’ї – дружині і трьом дітям.

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