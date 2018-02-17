У Конгресі США закликали негайно запровадити ухвалені торік санкції проти Росії

Республіканці і демократи відреагували одностайно на докази втручання росіян у вибори США





Законодавці від обох партій закликали до дій після того, як команда спецпрокурора Роберта Мюллера заявила про пред'явлення звинувачень групі громадян Росії, викритих у незаконному втручанні в американські вибори.



Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян опублікував заяву, в якій, зокрема, сказано: «Ці росіяни були залучені в нахабну і систематичну атаку на нашу політичну систему». Він також закликав захистити майбутні американські вибори від зовнішнього втручання.



Сенатор-демократ Марк Ворнер пообіцяв чинити тиск на компанії, що управляють соціальними мережами, щоб ті були «набагато більш агресивними і проактивними при реагуванні на цю загрозу».



Заклик до дій, що виходить від обох партій, став відходом від суперечок останніми тижнями між республіканцями і демократами про хід російського розслідування - що викликало сумніви, що Конгрес зможе вжити ефективних дії.



Деякі демократи заявили, що президент Дональд Трамп тепер повинен припинити наполягати на тому, що втручання Росії у вибори не більше, ніж «фейкові новини». Сенатор Браян Шатц написав в Twitter: «Це ДУЖЕ добре виготовлена фальшивка».



Інші законодавці закликали до негайного запровадження санкцій щодо Росії - відповідний закон Конгрес ухвалив минулого року. Президент Трамп його підписав, проте адміністрація поки що не взялася за його імплементацію.

Республіканець Девін Нуньєс, голова Комітету з розвідки Палати представників, назвав уряд президента РФ Володимира Путіна - «загрозою американським інтересам».



Демократ Адам Шифф назвав висунення звинувачень «значним кроком вперед». Він підкреслив, що звинувачення «залишають відкритим життєво важливе питання про те, чи зіграли американці, в тому числі пов'язані з кампанією Трампа особи, якусь свідому роль в рамках активних заходів Росії».

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