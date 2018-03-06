Польські офіційні особи заперечують, що США наклали санкції на їх країну

Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заперечив повідомлення, що Сполучені Штати наклали на Польщу санкції з приводу змін до закону про Інститут національної пам’яті.

За повідомленням інформаційного агентства Associated Press, Ціхоцький заявив, що Вашингтон висловлює «занепокоєння і ставить питання» щодо нового закону», але що твердження про санкції не відповідають правді.

День раніше польська інтернет-сторінка Onet.pl повідомила, що польському уряду заявили, що ані президент Анджей Дуда, ані прем’єр-міністр Матеуш Моравецький не можуть розраховувати на зустрічі з президентом Трампом або віце-президентом Пенсом до часу, коли не буде змінений закон.

Onet.pl підтвердив, що ознайомий з ультиматумом і додав, що американська сторона погрожує заблокувати фінансування спільних з Польщею військових проектів.

Уже раніше США попередили Польщу, щоб вона не приймала закону, який передбачає трирічне покарання за твердження про причетність поляків до Голокосту, про називання нацистських концентраційних таборів і таборів смерті – польськими таборами. Крім цього закон погрожує покаранням за пропаганду так званого «бандеризму», тобто українського націоналізму, Української повстанської армії і Організації українських націоналістів.

Польский націоналістичний уряд твердить, що метою закону є захистити Польщу, жертв нацистської Німеччини від звинувачень, що вони причетні до нацистських злочинів як нація. Ізраїльска та американська сторони висловлюють побоювання, що заборона і погрози можуть підірвати свободу слова і наукові досліди випадків насильства поляків проти євреїв під час нацистської окупації.

Наприкінці січня Державний департамент США заявив, що новий закон може мати наслідки для польських стратегічних інтересів і відносин із Сполученими Штатами.

«Якщо це правда, що американці запровадили санкції проти Польщі, то тоді це серйозна справа. Це може завдати шкоди безпеці Польщі, сказав у вівторок заступник спікера парламенту Станіслав Тишка з невеликої партії Kukiz-15.

Представниця уряду Йоанна Копцінська підкреслила, що дипломатичні канали між Польщею і США далі відкриті, і що інші представники уряду недавно відвідували Вашингтон.

За повідомленням інформаційного агентства Associated Press, представниця польського уряду Копцінська сказала: «Двостороння стратегічна співпраця із Сполученими Штатами не загрожена та що дипломатичні контакти залишаються на дотеперішньому рівні».

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