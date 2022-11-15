Politico: Білий дім переконує Київ, що не поділяє думок про можливість переговорів з Москвою взимку

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається зменшити негативний ефект на українських партнерів від слів високопосадового американського генерала. Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів минулого тижня висловив припущення минулого тижня, що Україна не зможе перемогти Росію військовими засобами і що під час «зимової паузи» відкривається вікно для початку переговорів з Москвою. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє американський часопис Politico.

Як кажуть співрозмовники видання, адміністрація зараз докладає максимум зусиль для того, щоб запевнити Київ, що Вашингтон і надалі залишається віддании своїм попереднім обіцянкам щодо повної підтримки України, і що лише Київ має право вирішувати, коли і за яких умов він піде на дипломатичні переговори з Москвою.

Посилаючись на думку восьми американських посадовців, Politico пише, що вони вважають, що неоднозначні повідомлення про мирні переговори з Росією напружують відносини між Вашингтоном і Києвом у «ключовий момент війни».

Як пише Politico, зусилля адміністрації Байдена тепер спрямовані на те, щоб «донести чітке повідомлення Україні: Міллі не сказав того, що ми думаємо насправді».

Останніми днями низка високопоставлених чиновників США публічно виступила із заявами, що Америка продовжуватиме підтримувати Україну. Як зауважує Politico, посилаючись на українських і американських офіційних осіб, знайомих з інформацією, ці ж повідомлення лунають і під час особистих розмов: «очікувана зимова пауза бойових дій не означає, що переговори мають відбутися найближчим часом».

Посилаючись на джерело, знайоме зі змістом розмов між генералом Міллі та головним командувачем українських збройних сил генералом Валерієм Залужним, Politico каже, що український генерал жодного разу не згадав про коментарі Міллі.

Тим не менше, як зауважує видання, «шквал дзвінків і зустрічей з українцями свідчить про ступінь стурбованості адміністрації» щодо того, щоб не було сумнівів у тому, що вони тримають єдиний фронт у питані України та потенційних мирних переговорів. Видання називає стосунки між Києвом і Вашингтоном «делікатними», і каже, що враження про «розкол серед вищих чиновників США може поставити їх під загрозу».

Зокрема, високопоставлені чиновники США кажуть своїм колегам в Україні, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ у військовій частині, коли він починає наступний етап наступу на полі бою, за словами українських і американських офіційних осіб, знайомих з інформацією, на яких посилається Politico.

Білий дім також відкинув припущення, що директор ЦРУ Вільям Бернс, який зустрівся зі своїм російським колегою в Туреччині в понеділок, обговорював питання врегулювання війни в Україні, каже Politico. За словами речника Білого дому, на зустрічі йшлося про «наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності». Також, українських колег поінформовали про поїздку завчасно, каже Білий дім.

Проте Politico каже, що адміністрація Байдена зараз «балансує свою підтримку України з занепокоєнням щодо того, що західні запаси військового обладнання вичерпуються», також існують побоювання, що після того, як наступного року Палата представників Конгресу перейде під контроль республіканців, вона може скоротити допомогу Києву. Та у Європі зростає напруга через можливу енергетичну кризу в регіоні.

На думку Politico, у Вашингтоні відбувається «жива дискусія» між Міністерством оборони, де багато експертів вважають, що майбутня зима дає можливість для переговорів як способу припинення війни, та Радою національної безпеки, яка, за словами Politico, «найбільше опирається ідеї переговорів, незважаючи на низку помічників, які приватно закликають США залучити Україну та Росію до столу переговорів».

Як каже Politico, Джейк Салліван вважає, що Кремль не «не сприймає переговори серйозно і що українська громадськість відкине будь-які зусилля щодо укладання угод».

Як повідомляв «Голос Америки», виступаючи у понеділок, президент США Джо Байден підтвердив готовність США продовжувати підтримувати Україну. «Ми збираємося і надалі забезпечувати українському народу спроможності для власного захисту», – сказав президент США. Щодо можливості перемовин між Росією та Україною, Байден ще раз повторив свою тезу про те, що рішення про перемовини – за Україною.

Голос Америки у неділю також повідомляв по заяву радниа Білого дому з питань національної безпеки, що військова підтримка США не знижує темпів. Під час нещодавньої поїздки в Україну, де він оголосив про новий пакет допомоги, Джейк Салліван також сказав, що скоро очікується нова поставка зброї.

«Протягом наступних двох тижнів буде ще одна [поставка] за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося на наступний рік», – сказав Салліван.

Як каже Politico, адміністрація США наполягає, що «мирні переговори зараз не розглядаються», а головне, коли прийде час для дипломатичних зусиль, то не Вашингтон, а Київ гратиме у них головну роль.