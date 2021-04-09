У Держдепі підтвердили, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи, України та НАТО

США уважно досліджують компанії, діяльність яких може потенційно підпадати під санкції і чітко заявляють, що санкції загрожують тим компаніям, які беруть участь у "Північному потоці-2". Про це "Голосу Америки" повідомив представник Держдепу США.

Адміністрація Байдена чітко завила, що газопровід "Північний потік-2" - це російський геополітичний проект, який загрожує енергетичній безпеці Європи, України та союзників по НАТО на східному фланзі, наголосив посадовець.

"Наша мета - посилити європейську енергетичну безпеку та захистити від хижацької поведінки. Для цього ми також використовуємо наявні у нас повноваження для просування відповідальності тих, хто сприяє цьому інструменту економічного тиску", - заявив представник Держдепу.

Раніше американське видання Politico повідомило, посилаючись на чинних та колишніх держпосадовців США, що адміністрація Байдена розглядає можливість призначення спеціального посланця для ведення переговорів щодо припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Адміністрація Байдена шукає, як зупинити майже завершений енергетичний проект, який би значно посилив Москву фінансово та політично", - писали у виданні.

За інформацією видання Politico, Білий дім розглядає на можливо посаду Амоса Хохстейна Amos Hochstein - англ.), колишнього високопосадовця адміністрації Барака Обами. Хохстейн майже три роки був членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Він залишив посаду восени 2020-го року заявивши, як повідомляло "Радіо Свобода", що "наглядові ради мають і надалі лишатись незалежними, посиленими, та захищеними від неналежного впливу".

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