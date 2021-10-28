Частина поліцейських Нью-Йорка спробували оскаржити наказ вакцинуватись від коронавірусу - суд відхилив скаргу

Суддя Лізетт Колон оголосила, що розпорядження про обов'язкову вакцинацію для поліцейських Нью-Йорка залишається у силі, повідомляє The Hill.

Раніше спілка правоохоронців міста спробувала оскаржити розпорядження місцевої влади для всіх муніципальних працівників, включно зі шкільними викладачами, отримати принаймні одну дозу вакцини до п'ятниці 29 жовтня й надати підтвердження цього. За це працівникам додадуть 500 доларів бонусу до зарплати. Якщо ж вони відмовляються щепитись, то їх відправляють у неоплачувану відпустку.

73% працівників поліції Нью-Йорка отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Водночас у середу схожу справу щодо законності наказу вакцинуватись для людей, що працюють у міських службах Нью-Йорка, розглядав федеральний суд і також визнав це зобов'язання таким, що не порушує конституційних прав, навіть попри те, що там немає винятків за релігійними переконаннями, повідомляє AP.

"Наше місто повернулось до здебільшого звичного життя завдяки вакцинації​"

Загалом у муніципальних службах Нью-Йорка працює 160 тисяч людей. "Серед працівників муніципальних служб міста – 96% вакцинованих, ці люди працюють для міста, захищають нас, вчать наших дітей, - підкреслив Білл де Блазіо, мер Нью-Йорка. - Наші діти повернулись у школи. Це працює. Наші ресторани, заклади розваг відкриті, процвітають, робочі місця з’являються знову, люди у безпеці. Це спрацювало. Знову відкритий Бродвей. Наше місто повернулось до здебільшого звичного життя завдяки вакцинації".

Влада Лос-Анджелеса, Чикаго й Сан-Франциско й штату Вашингтон вводить таку ж обов'язкову вакцинацію для працівників міських служб. Хоча більшість людей вирішують вакцинуватись, частина - звільняється й виходить на акції протесту. ​Так, профспілка поліцейських у Чикаго звернулась до міської ради із проханням переглянути розпорядження, а у штаті Вашингтон частина службовців спробувала оскаржити такий наказ у суді, але суддя також визнала розпорядження таким, що не виходить за межі повноважень губернатора.

"Що було причиною найбільшої кількості смертей серед поліцейських торік? COVID-19​"

У Білому домі також наполягають, що такі заходи – необхідні, аби рятувати життя людей. "Що було причиною найбільшої кількості смертей серед поліцейських торік? Знаєте? COVID-19, - днями заявила Джен Псакі, прес-секретарка Білого дому. - Тож це та проблема, над вирішенням якої ми працюємо із відділками поліції. Якщо подивитись на Сієттл, до прикладу, то там щепилось 92% офіцерів поліції, 93% пожежників, 99% із муніципальних службовців надали підтвердження вакцинації чи запит на дозвіл не щепитись".

За офіційною статистикою, коронавірус забрав 245 життів поліцейських, а від вогнепальної зброї торік загинуло 45 правоохоронців. Але попри ці та інші дані науковців про дієвість вакцин, деякі політики-республіканці не лише не запроваджують місцеві накази щеплюватись, а оскаржують відповідні розпорядження президента Джо Байдена для працівників федерального уряду. Зокрема, такий указ видав губернатор Техасу Ґреґ Ебботт.

Про схожі плани оголошував губернатор Флориди Рон ДеСантіс й запросив поліцейських з інших штатів переїздити до Флориди й отримати за це 5 тисяч доларів бонусу, пише CNN. Хоча він заперечив, що це запрошення пов'язане із наказом вакцинуватись, ДеСантіс заявив, що не думає, що поліцейські мають втрачати роботу через відмову щепитись.

"Дані дуже, дуже однозначні"

Ентоні Фаучі, головний імунолог США, директор Національних інститутів з алергії та інфекційних хвороб, прокоментував опір вакцинації так: "Це дуже прикро, тому що ми знаємо, наскільки вакцини ефективні у запобіганні не лише захворювання в окремої людини, а для викорінення інфекції у суспільстві. Дані дуже, дуже однозначні. Факт у тому, що коли ми дивимось на дані, то бачимо різницю між вакцинованими і не вакцинованими людьми, зараженням, шпиталізацією та смертями. CDC нещодавно оприлюднили нові дані, і вони вражають".

Наказ Білого дому про обов'язкову імунізацію стосується працівників федеральних служб, галузі охорони здоров’я, приватних компаній із понад сотнею працівників і підприємств, що працюють на уряд, зокрема, авіаційної галузі. Попри неоднозначне ставлення частини працівників, деякі з найбільших роботодавців країни й основні авіаперевізники підтримали розпорядження.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, за даними CDC, у США у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом, а також нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного "Дельта" штаму коронавірусу. Американські лікарі офіційно радять щепитись навіть тим, хто переніс хворобу.

У матеріалі використано джерела: AP, Reuters, The Hill, CNN.

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