Байден очолює президентську гонку серед демократів. Його наздоганяє Сандерс

76-річний Джо Байден залишається лідером серед кандидатів від Демократичної партії США на участь у президентських виборах 2020 року. Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного Reuters / Ipsos.

Опитування проводилося з 1 по 5 серпня. Воно показало, що за Байдена готові проголосувати 22% демократів і незалежних виборців. Рівень підтримки колишнього віце-президента не змінився у порівнянні з опитуванням, яке проводилося в липні. При цьому інше опитування ставить на друге місце сенаторку-демократку Елізабет Воррен.

За даними опитування Reuters / Ipsos, найближчного конкурента Байдена, 77-річного сенатора-демократа Берні Сандерса підтримують 18%. Позиції сенатора покращилися за місяць на 2%.

Ніхто з інших кандидатів від Демократичної партії - а на сьогоднішній день за номінацію борються 23 політика - не зміг набрати вище 9% за результатами опитування.

Байден і Сандерс є представниками двох конкуруючих гілок Демократичної партії. Їх погляди на керівництво державою суттєво різняться. Наприклад, Сандерс виступає за загальне безкоштовну охорону здоров'я, а Байден - прихильник більш помірного підходу, який передбачає збереження приватних медстраховок.

Обидва політики - найбільш сильні кандидати здатні перемогти Дональда Трампа, вважають виборці-демократи. 36% виборців пояснили свій вибір виключно ймовірністю перемоги того чи іншого кандидата над чинним президентом.

Тільки 11% сказали що для них мають значення погляди кандидата на медичну реформу, а 5% назвали серед найважливіших критеріїв екологічну програму кандидатів. Найбільшу підтримку в липні-серпні і Байден, і Сандерс отримали від представників етнічних меншин.

Прихильників серед меншин за минулий місяць, навпаки, втратили сенатор Камала Харріс і колишній конгресмен Бето О'Рурк. При цьому голоси серед меншин розподілилися порівну: як Байдена, так і Сандерса підтримали 23% демократів, які зараховують себе до етнічних меншин. Підтримка Сандерса виросла в порівнянні з липнем на 2%. За Камалу Харріс готові проголосувати 6% респондентів, її рейтинг впав на 5%. Впав і рейтинг Бето О'Рурк - з 5% до 2% в порівнянні з попереднім опитуванням.

Опитування проводилося на території всієї країни, в ньому взяли участь 1258 осіб, в тому числі 494 представника расових або етнічних меншин. Похибка опитування - близько 5 процентних пунктів.

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