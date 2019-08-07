Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

Байден очолює президентську гонку серед демократів. Його наздоганяє Сандерс

Джо Байден та Берні Сандерс під час дебатів у Маямі 27-го червня

Показати коментарі

76-річний Джо Байден залишається лідером серед кандидатів від Демократичної партії США на участь у президентських виборах 2020 року. Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного Reuters / Ipsos.

Опитування проводилося з 1 по 5 серпня. Воно показало, що за Байдена готові проголосувати 22% демократів і незалежних виборців. Рівень підтримки колишнього віце-президента не змінився у порівнянні з опитуванням, яке проводилося в липні. При цьому інше опитування ставить на друге місце сенаторку-демократку Елізабет Воррен.

За даними опитування Reuters / Ipsos, найближчного конкурента Байдена, 77-річного сенатора-демократа Берні Сандерса підтримують 18%. Позиції сенатора покращилися за місяць на 2%.

Ніхто з інших кандидатів від Демократичної партії - а на сьогоднішній день за номінацію борються 23 політика - не зміг набрати вище 9% за результатами опитування.

Байден і Сандерс є представниками двох конкуруючих гілок Демократичної партії. Їх погляди на керівництво державою суттєво різняться. Наприклад, Сандерс виступає за загальне безкоштовну охорону здоров'я, а Байден - прихильник більш помірного підходу, який передбачає збереження приватних медстраховок.

Обидва політики - найбільш сильні кандидати здатні перемогти Дональда Трампа, вважають виборці-демократи. 36% виборців пояснили свій вибір виключно ймовірністю перемоги того чи іншого кандидата над чинним президентом.

Тільки 11% сказали що для них мають значення погляди кандидата на медичну реформу, а 5% назвали серед найважливіших критеріїв екологічну програму кандидатів. Найбільшу підтримку в липні-серпні і Байден, і Сандерс отримали від представників етнічних меншин.

Прихильників серед меншин за минулий місяць, навпаки, втратили сенатор Камала Харріс і колишній конгресмен Бето О'Рурк. При цьому голоси серед меншин розподілилися порівну: як Байдена, так і Сандерса підтримали 23% демократів, які зараховують себе до етнічних меншин. Підтримка Сандерса виросла в порівнянні з липнем на 2%. За Камалу Харріс готові проголосувати 6% респондентів, її рейтинг впав на 5%. Впав і рейтинг Бето О'Рурк - з 5% до 2% в порівнянні з попереднім опитуванням.

Опитування проводилося на території всієї країни, в ньому взяли участь 1258 осіб, в тому числі 494 представника расових або етнічних меншин. Похибка опитування - близько 5 процентних пунктів.

Дивіться також: Торгова війна між США та Китаєм спровокувала міні кризу на фондових ринках США

Торгова війна між США та Китаєм спровокувала міні кризу на фондових ринках США. Відео
Embed
Торгова війна між США та Китаєм спровокувала міні кризу на фондових ринках США. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:44 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео
Embed
Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG