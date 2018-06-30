Польща може отримати 35 000 військових США ?

У Пентагоні буцімто аналізують вартість та наслідки переведення частини, або ж усіх 35 000 американських військових із Німеччини до США, або Польщі

Міноборони США розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини. Про це повідомляє видання The Washington Post (огляд матеріалу, який знаходиться за paywall також пропонує DW - прим. ГА).

Як повідомляє The Washington Post, з посиланням на анонімні джерела поінформовані з відповідним аналізом Міноборони США, у американському військовому відомстві аналізують вартість та наслідки переведення частини, або ж усіх 35 000 американських військових з Німеччини до США, або Польщі.

У травні видання Politico повідомляло, що Польща готова витратити до 2-х мільярдів доларів за забезпечення постійної військової присутності США у країні.

Дональд Трамп буцімто виявив зацікавленість у виведенні американських військових із Німеччини

Як повідомляє DW, у п'ятницю Пентагон заперечив інформацію The Washington Post і повідомив німецькій агенції новин DPA, що Рада національної безпеки США не отримувала від Пентагону жодного бюджетного аналізу переміщення американських військових, які перебувають у Німеччині.

Президент США Дональд Трамп раніше цього року буцімто виявив зацікавленість у виведенні американських військових із Німеччини і висловив здивування щодо того, скільки американських солдат перебуває у Німеччині.

Трамп часто заявляв, що НАТО по суті є дотаційним для США. Німеччина витрачає на оборону 1.2%, що з огляду на потужну економіку країни, є вагомим внеском в обороноздатність

Як повідомляє DW, речник Радбезу США заявив, що Міноборони США регулярно аналізує вартість місій американських військ.

Дональд Трамп критикує Німеччину за невиконання орієнтиру НАТО щодо необхідності для країн-членів Альянсу витрачати 2% ВВП на оборону.

Президент США Трамп часто заявляв, що НАТО по суті є дотаційним для США. Німеччина витрачає на оборону 1.2%, що з огляду на потужну економіку країни, є вагомим внеском в обороноздатність.

При цьому у самій Німеччини вказують, що тиск з боку Трампа лише ускладнює збільшення видатків на оборону, бо мовляв виконання його вимог засвідчило би керованість Берліну із США. Попередник Дональда Трампа Барака Обама також вказував на необхідність витрат на оборону країнами-членами НАТО.

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