Держдеп заявив, що нове законодавство у Польщі може зашкодити жертвам Голокосту

Державний секретар США Етоні Блінкен висловив занепокоєння щодо підписаних президентом Польщі Дудою законодавчих змін, які обмежуть реституцію та компенсацію за майно несправедливо конфісковане під час комуністичної доби. Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу прийняття цих змін. Ми також закликаємо уряд Полщі провести консультації з представниками усіх сторін, яких торкаються зміни, та розробити чіткий, дієвий, та ефективний механізм вирішення заявок щодо конфіскованої власності та забезпечити міру справедливості жертвам. За відсутності такої процедури, це законодавство зашкодить громадянам Польщі чиє майно було несправедливо відібрано, включно з польскими євреями, які були жертвами Голокосту", - йдеться у заяві.

Раніше, як повідомляло "Громадське" з посиланням на Times of Israel, Верхня палата польського парламенту (Сенат) схвалила законопроєкт щодо адміністративних спорів, який може вплинути на повернення майна жертвам Голокосту.

Як відзначало "Громадське", противники закону вважають, що це нововведення фактично позбавить євреїв можливості повернути власність, яку захопили до і під час Голокосту.

Як повідомляло "Радіо Свобода", Наприкінці липня Державний департамент США оприлюднив звіт про стан справ із компенсацією жертвам Голокосту втрачених матеріальних цінностей. Уперше справу відшкодування жертвам Голокосту взяла під контроль влада США.

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