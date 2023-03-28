Британія та Польща збудують два тимчасові селища на Львівщині та Полтавщині на 700 людей

Британія та Польща планують збудувати два тимчасові селища в західній і центральній Україні, щоб забезпечити житлом жителів східних районів України, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення Росії, повідомив британський уряд у вівторок, 28 березня.

Поселення на понад 700 найбільш потребуючих людей, яких забезпечать світлом, теплом і домівками, планується збудувати у Львівській та Полтавській області. На цю програму виділено 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що є приблизно 12,3 мільйона доларів США. Її реалізує польський фонд солідарності, який базується на польській програмі, яка вже діє і забезпечила житлом десятки тисяч переселених українців, мовиться у заяві.

«Протягом останнього року (президент Росії Володимир) Путін продовжував атакувати цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Потребуючих у десятки разів більше

В урядовій заяві мовиться, що цією допомогою зможе скористатися лише незначна частина із близько 6 мільйонів переміщених осіб в Україні, які були «змушені покинути свої домівки та зіткнутися з морозною зимою через жорстоку військову агресію Росії проти України, що є повним порушенням Статуту ООН та міжнародного права».

Загалом, мовиться у заяві, за оцінками, понад 17,6 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, понад вісім мільйонів зареєструвалися як біженці в Європі – це найбільша кількість біженців у Європі з часів Другої світової війни. Через катастрофічні наслідки російського вторгнення майже 50% довоєнного населення України потребує гуманітарної допомоги.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща першою прийшла на допомогу Україні вже рано вранці 24 лютого 2022 року. Невдовзі долучилася Велика Британія, щоб спільними зусиллями допомогти Україні та її народу.

«Зі сторінок польської історії ми знаємо, що Україна бореться не тільки за їхню свободу, а й за нашу свободу. Немає вільної Європи без вільної України», – наголосив глава польського МЗС.

Партнери надали українцям тепло і світло, допомогли з водою

Посли Великої Британії та Польщі в Україні Мелінда Сіммонс і Бартош Ціхоцкі у понеділок разом із ключовими українськими посадовцями відвідали відкриття нового житлового містечка на околиці Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий сказав, що завдяки підтримці міжнародних партнерів «сотні людей отримали шанс на нове життя, адже Росія забрала їхнє старе».

За даними британського уряду, постійні напади Росії на енергетичну інфраструктуру України залишили майже 10 мільйонів людей без світла. «Масові відключення електроенергії, деякі з яких тривали по вісім-дванадцять годин на добу, змусили сім’ї вдаватися до відчайдушних заходів для виживання, таких як танення снігу для отримання води або нагрівання цегли для отримання тепла», – мовиться в урядовій заяві.

Щоб допомогти українцям в найхолоднішу пору року, британсько-польське партнерство надасть генератори на суму 2,6 мільйона фунтів стерлінгів для підтримки до 450 000 людей у школах, лікарнях і громадських центрах у повторно захоплених і прифронтових районах, включаючи Харків, Донецьк, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та Херсон, зазначається у заяві.

Додатково уряди двох країн передадуть іншу допомогу для людей, що живуть у суворих зимових умовах, у розмірі до 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці гроші буде передано через Український Червоний Хрест.