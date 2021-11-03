Польща заявляє про "ознаки умисної ескалації" на кордоні з Білоруссю

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест Білорусі, через "вторгнення" на польську територію "озброєних осіб у формі", пише Associated Press.

Згідно з інформацією речника польських сил безпеки Станіслава Зарина, польські військові побачили трьох осіб у формі, які "після зустрічі з польським патрулем, перезарядили рушниці і поїхали в напрямку Білорусі".

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик провів зустріч з очільником дипмісії Білорусі в країні. Вавжик звернувся до білоруського дипломата з вимогою надати пояснення і наголосив, що "дії білоруської влади в останні тижні несуть все більш очевидні ознаки умисної ескалації".

Вавжик "відзначив, що Польща вважає такі дії неприйнятними і не буде їх терпіти. Він наголосив, що Польща має намір захищати свої кордони та зовнішній кордон Європейського Союзу", заявили в МЗС країни.

Литва та Польща реєструють значну кількість незаконих мігрантів, які намагаються перетнути кордон з боку Білорусі. Ці країни та ЄС звинувачували режим Лукашенка в Білорусі у спробі використати мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в ЄС, після того, як Європа запровадила санкції проти Лукашенка.

Поліція Німеччини повідомляє про значне збільшення кількості випадків нелегального перетину кордону особами, які прибули з Білорусі. В жовтні така кількість перевищила 5 000, що значно більше ніж 1 900 таких перетинів у вересні, пише Reuters.

В статті використано матеріали Reuters, Associated Press.

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