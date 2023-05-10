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Знайдений у центрі Польщі "військовий об'єкт" - російська ракета Х-55 - медіа
Польща з'ясувала, що "військовий об’єкт", знайдений у лісі в центрі країни, був російською ракетою Х-55. Про це повідомляють польські медіа RMF FM і Polsat News із посиланням на неназвані джерела.
У квітні польська влада повідомила, що в лісі неподалік міста Бидгощ було знайдено "військовий об’єкт", не вдаючись у подробиці його походження. Район, де виявили об'єкт, знаходиться за сотні кілометрів від кордонів Польщі з Україною, Білоруссю та російським Калінінградом.
Як повідомляють польські видання, попередні висновки Технологічного інституту ВПС Польщі свідчать про те, що об’єктом була стратегічна авіаційна крилата ракета РФ Х-55.
Торік у листопаді у Польщі неподалік українського кордону загинуло двоє людей внаслідок падіння ракети російського виробництва. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, це була ракета українського ППО, однак вказали, що провина за трагічний інцидент лежить на Росії, яка проводить обстріли української території. Україна тоді не підтвердила цього.
Напружені через російську війну в Україні відносини між РФ та Польщею продовжують загострюватись. Нині Варшава викликала до МЗС посла Росії у Польщі через інцидент за участі російського винищувача та польського літака над Чорним морем.
Раніше Голос Америки повідомляв, що 5 травня польський прикордонний літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем. Російський СУ-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри", наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем.
На початку травня російського посла викликали до МЗС Польщі через заяву колишнього омбудсмена у справах російських дітей, про припустимість вбивства польського посла. Колишній посадовець, відомий юрист і телеведучий Павло Астахов в ефірі російського телебачення припустив, що прийнятно вбити польського посла в Москві. Так Астахов висловлювався щодо нещодавньої суперечки між двома країнами щодо закриття школи при посольстві Росії у Варшаві.
Також напередодні Польща оголосила про рішення перейменувати російське місто Калінінград у своїх офіційних документах на Кролевець. Калінінград був відомий під німецькою назвою Кенігсберг до закінчення Другої світової війни, коли він був анексований Радянським Союзом і перейменований на честь радянського політика Михайла Калініна.
Варшава заявила у вівторок, що зв'язок Калініна з Катиньською різаниною 1940 року, коли радянські війська стратили тисячі польських офіцерів, несе негативний відтінок і що місто тепер має називатися Кролевець, так, як воно називалось, коли перебувало під владою Речі Посполитої у 15-16 століттях.
У середу Кремль назвав це рішення Польщі стало "ворожим актом".
У статті використано матеріали Reuters
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“Війна нікуди не ділася, і ми маємо далі продовжувати працювати” - фотокореспондент Євген Малолєтка. Відео
“Ця війна – це не стометрівка, це – марафон. Важливо не видихнутися на ньому” , - Євген Малолєтка, лауреат Пулітцерівської премії.
ФБР заявляє, що йому вдалось усунути "складну" кібершпигунську систему РФ
Представники уряду США заявили у вівторок, що вони знищили глобальну комп'ютерну мережу, яку агенти російської розвідки використовували протягом майже 20 років для шпигування за Сполученими Штатами та союзниками.
Посадовці заявили, що підрозділ у Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ) використовував шкідливе програмне забезпечення під назвою Snake для викрадення конфіденційних документів із сотень скомпрометованих комп’ютерних мереж у щонайменше 50 країнах.
Зламані комп’ютери належали урядам країн-членів НАТО, журналістам та іншим особам, які цікавлять російський уряд, заявили посадовці США.
Заражені Snake комп’ютери в Сполучених Штатах і по всьому світу слугували каналами для передачі Росії вкрадених даних. Міністерство юстиції назвало Snake "першим імплантатом шкідливого ПЗ для кібершпигунства ФСБ".
"Міністерство юстиції разом з нашими міжнародними партнерами демонтувало глобальну мережу заражених шкідливим програмним забезпеченням комп’ютерів, які російський уряд використовував протягом майже двох десятиліть для здійснення кібершпигунства, в тому числі проти наших союзників по НАТО, — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд. — Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу колективну оборону проти дестабілізуючих зусиль російського режиму, спрямованих на підрив безпеки Сполучених Штатів і наших союзників".
ФБР ліквідувало мережу Snake за допомогою схваленої судом операції під назвою MEDUSA, повідомило Міністерство юстиції. Операція вимкнула зловмисне програмне забезпечення Snake на скомпрометованих комп’ютерах за допомогою інструменту PERSEUS, створеного ФБР.
Бюро працює з владою в інших країнах, щоб повідомити інших жертв, кажуть чиновники.
ФБР відслідковує Snake та пов’язані інструменти зловмисного програмного забезпечення протягом майже двох десятиліть, розвиваючи здатність дешифрувати та декодувати комунікації Snake.
Заступниця генерального прокурора Ліза Монако заявила, що видалення "нейтралізувало один із найдосконаліших інструментів російського кібершпигунства, який використовувався протягом двох десятиліть для досягнення авторитарних цілей Росії".
"Поєднуючи цю дію з оприлюдненням інформації, необхідної жертвам, щоб захистити себе, Міністерство юстиції продовжує ставити жертв у центр нашої роботи з кіберзлочинністю та веде боротьбу зі зловмисниками", — йдеться в заяві Монако.
Судові документи, опубліковані у вівторок, детально описують, як підрозділ ФСБ, відомий як "Турла", відправив Snake з об’єкта ФСБ у Рязані, Росія, для проведення щоденних шпигунських операцій.
Підрозділ неодноразово оновлював і переглядав зловмисне програмне забезпечення, щоб переконатися, що воно залишається "найскладнішим довгостроковим шкідливим програмним забезпеченням "Турли" для кібершпигунства", – повідомило Міністерство юстиції.
Євген Малолєтка про ціну Пулітцера: "Треба іноді бути дуже близько та ризикувати, але в цьому і полягає наша робота". Інтерв'ю
Євген Малолєтка – український фотокореспондент, який разом зі своїми колегами Мстиславом Черновим та Лорі Гіннант, а також фіксеркою Василісою Степаненко стали лауреатами найпрестижнішої журналістської нагороди – Пулітцерівської премії.
Нагороду в категорії Public Service (громадського служіння, – ред.) вони отримали за свою роботу в Маріуполі. У лютому-березні 2022-го вони знімали руйнування, спричинені обстрілами міста, та роботу лікарів у місцевих шпиталях. 9 березня Євген зняв наслідки обстрілу російськими військами міської лікарні № 3 Маріуполя та пацієнток пологового відділення.
Журналісти залишили Маріуполь 15 березня 2022 року у складі колони, яка виїхала з міста після відкриття гуманітарного коридору. Завдяки їхнім фотографіям та відео світ мав змогу зрозуміти, що насправді відбувається у блокадному місті, та через які випробування проходять його мешканці.
Пулітцер - не перша нагорода Малолєтки. У квітні Євген став переможцем одного з найпрестижніших фотоконкурсів World Press Photo. Він здобув перемогу зі світлиною "Авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі". У 2022-му він також став лауреатом міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта.
Про те, чому йому важко радіти від нагороди, про професіоналізм українських журналістів та вплив самих фотографій і нагород за них на хід війни, Євген Малолєтка розказав в інтерв’ю Ірині Соломко.
Інтерв'ю було відредаговано для ясності та плинності.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Євгене, вітаю вас з перемогою. Це надзвичайно важлива подія в світі американської журналістики, світової, а тепер ще й української, бо саме українські журналісти її отримали. Наскільки це для вас важливо?
Євген Малолєтка, лауреат Пулітцерівської премії: Це справді події, які не залишають нікого байдужими. Події, які навіть зараз відбуваються в Україні, мають бути розказані всьому світу. Тому ця нагорода – це відзнака за ту роботу, за ті проекти, які ми зробили впродовж всього року, не тільки в Маріуполі. Відзнака – це не тільки моя, а і всіх колег, які працювали над цими історіям – Мстислава [Чернова], Лорі [Гіннант], Василіси [Степаненко], (вони вчотирьох отримали нагороду, - ред.).
Це люди, які витратили дуже багато часу, щоб розказати, що відбувалось в той час. І те, що ми як представники української журналістики отримуємо цю нагороду, - це надихає нас працювати ще більше. Бо війна нікуди не ділася. І ми маємо і далі продовжувати працювати, щоб розказувати про воєнні злочини, ситуацію з безпекою. Ще дуже багато роботи, і ми не маємо зупинятись.
І.С.: Але якщо говорити про вас особисто, за минулий рік ви отримали дуже багато нагород. Чи можна сказати, що це найвище визнання для вас особисто?
Дуже важко емоційно отримувати нагороди. Ти отримуєш відзнаку за той жах, через який нам довелося пройти з цими людьми, аби розказати їхні історії
Є.М.: Так, справді, всі мріють отримати Пулітцер, і, мабуть, я також мріяв. Але в цьому вирі подій, з такими матеріалами дуже важко емоційно отримувати нагороди. Ти отримуєш відзнаку за той жах, через який нам довелося пройти з цими людьми, аби розказати їхні історії. І, на жаль, це також відбивається на всіх нас, війна відбивається на всіх.
І це, справді, журналістський «Оскар», який залишиться і покаже, що українські журналісти компетентні і можуть працювати на рівні з міжнародними колегами, витримувати всі стандарти журналістики в тому числі.
І.С.: Власне, про стандарти. Щойно з’явилися фото, російські ресурси та високопосадовці говорили, що вони – несправжні. І ця нагорода зараз ставить крапку у цьому питанні?
Є.М.: Я думаю, що крапка вже давно поставлена, бо люди все це пройшли і все це бачили. Ти не можеш стерти ці свідчення, бо фотографії і відео залишаться. Дуже важливо, що багато журналістів висвітлює війну. Бо ще дуже багато злочинів, які мають бути задокументовані та верифіковані. І журналісти в такий складний безпековий час, ризикуючи своїм життям, іноді ціною власного життя, здобувають ці свідчення. І це дуже важливо сьогодні. І це не лише журналісти українські, які працювали над проектами. Це і фіксери, і водії… Це дуже багато людей, які приносили ці крихти інформації, і завдяки цим крихтам збиралася загальна картина всього того, що відбувалося.
І.С.: Коли ми з вами спілкувалися в Нью-Йорку на вашій виставці, ви говорили про те, що вам би хотілося вірити, що фотографія може змінити хід війни, але зараз реальність трохи інша, порівнюючи з тою самою Першою або Другою світовими війнами. Але ось такі нагороди, вони допомагають змінювати хід війни?
Є.М.: Мені так здається, що все це дало певну оцінку та розуміння ситуації, як виглядала війна, як було на початках у Маріуполі. І це дало розуміння: те, що ми бачили на власні очі – дуже відрізнялося від того, що казали пропагандистські російські медіа. Тому журналісти так важливі, коли йде війна. І витримувати всі стандарти та доносити людям правильну, перевірену інформацію коштує дуже багато і іноді дуже дорого. Бо ви ж знаєте, що багато наших колег загинули чи отримали поранення під час роботи.
І.С.: Ще одне важливе питання стосується червоних ліній. В українських медіа вони є. Наприклад, не повідомляють про кількість загиблих та поранених з українського боку, більш того, навіть не питають про це. Ви працюєте для світової агенції, яка цих запобіжників не має. Наскільки вам важко працювати в таких умовах? Чи немає конфлікту між Малолєткою-українцем та Малолєткою-журналістом?
І це, справді, журналістський «Оскар», який залишиться і покаже, що українські журналісти - компетентні і можуть працювати на рівні з міжнародними колегами, витримувати всі стандарти журналістики
Є.М.: Так, працювати в своїй країні, це інше, аніж приїжджати час від часу. Але я думаю, що на будь-якій війні завжди є обмеження, в тому числі це пов'язано з безпековою ситуацією. Ми живемо в час, коли війна йде майже онлайн, тому ми бачимо деякі обмеження щодо висвітлення інформації. Тому я можу сказати, що є, наприклад, ембарго щодо часу, але я не скажу, що ми маємо якісь червоні лінії. Ми працюємо так, як і раніше. Але є певні умови щодо оперативного поширення інформації [щодо прильотів], які ми маємо показувати не одразу.
І.С.: Ви зараз отримали журналістський «Оскар», це, по суті, вершина в кар'єрі. Але як ви бачите свій подальший професійний розвиток?
Є.М.: Ми працюємо і далі, бо війна не закінчилась, вона продовжується, і основна наша мета як українців і як журналістів – продовжувати працювати. Не можна поставити крапку, бо отримав цю нагороду, сказати: «Все, я вичерпався».
Найскладніше не тільки дійти, а ще й втримати. Тому важливо зберігати енергію, щоб працювати далі. Не видихнутися на цьому марафоні. Бо ця війна – це не стометрівка, це – марафон. І треба іноді економити сили, енергію, щоб і далі працювати в повноцінному режимі.
І.С.: Ви продовжуєте їздити гарячі точки. Ці людські історії і досі залишаються у фокусі вашої уваги?
Є.М.: Ми постійно їздимо на передову, спілкуємося з хлопцями. Бо там справді складно, там відчуваєшся, наскільки важливо показувати ситуації зсередини. Іноді це – уламки, які ти збираєш, щоб розказати загальну картину. Бо іноді треба бути дуже глибоко, бо здалеку ти можеш не побачити основної проблеми. Тому треба бути іноді дуже близько та ризикувати, але в цьому і полягає наша робота.
Найскладніше не тільки дійти, а ще й втримати. Тому важливо зберігати енергію, щоб працювати далі. Не видихнутися на цьому марафоні. Бо ця війна – це не стометрівка, це – марафон
Але у нас дуже крута команда. Це люди-професіонали, з якими не страшно кудись їхати. І ти розумієш, що в тебе є надійне плече, яке завжди поряд. Ще хочу відзначити, що ми отримали потужне висвітлення наших матеріалів завдяки тому, що наша агенція [Associated Press] розповсюдила цей матеріал по всьому світу. І дуже багато людей побачило його з перших днів війни.
І.С.: Це, а також ваша нагорода, говорять про те, що, незважаючи на всі розмови, що світ втомлюється від війни і України, фокус уваги досі на Україні?
Є.М.: Так, тримати такий рівень новин і постійно казати про Україну – складно. Тим паче, пройшов вже рік. Але що поробиш? Ми стараємося та розказуємо, але час від часу є зниження інтересу в інформаційному пості. Без редакції та її підтримки ми – ніхто. Просто люди, які працювали в полі. За нами стоїть велика агенція, дуже серйозні редактори, які працювали з нашими матеріалами, випускали їх, редагували. І це великий шмат роботи.
Залужний не зміг бути на нараді НАТО, де планують оборону з огляду на російську війну в Україні
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер з нагоди зустрічі військових командувачів держав альянсу 10 травня сказав, що російська війна в Україні є одним з головних чинників у плануваннях і приготуваннях союзників.
Ми рухаємося в правильному напрямку, але на так швидко, як цього вимагає небезпечний світ...Єнс Столтенберґ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який також виступав на початку наради, підкреслив, що «у Європу повернулися бойові дії високої інтенсивності».
Адмірал Роб Бауер повідомив, що запрошений на зустріч головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний не зміг приїхати в Брюссель з огляду на, як було сказано, «складну операційну ситуацію в обороні від російської агресії».
«Ми шлемо наші найкращі побажання українським захисникам, і зосередимося на оцінках Валерія від його військового представника», - сказав адмірал про присутнього там військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.
Бауер повідомив, що військові планувальники альянсу зараз зосереджені на розробці так званих «регіональних планів», які визначатимуть «як ми будемо захищати ключові і належні місця в нашому альянсі».
«Регіональні плани вимагатимуть покращеної моделі війська НАТО, щоб приготувати більше військових у високому стані готовності», - заявив адмірал, наголосивши, що вперше з часів завершення Холодної війни планувальники подаватимуть країнам - членам конкретні рекомендації щодо досягнення необхідного рівня боєздатності.
«Ці завдання значно впливатимуть на майбутні інвестиції і розвиток збройних сил союзників. Тому дуже важливо, щоб їх підтримали на військовому і на політичному рівні під час Вільнюського саміту та згодом», - сказав Роб Бауер.
Єнс Столтенберґ заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні він очікує домовленості союзників про інвестування в оборону, яка передбачатиме виділення на військові потреби принаймні 2% від ВВП у кожній країні.
«Ми рухаємося в правильному напрямку, але на так швидко, як цього вимагає небезпечний світ, в якому ми живемо», - сказав Столтенберґ, наголосивши на важливості інвестицій у виробничі потужності «зараз, а також на майбутнє».
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