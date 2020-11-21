Помпео на Близькому Сході: зустріч з талібами та урядом Афганістану, важливість угод про нормалізацію між Ізраїлем та країнами регіону

Триває візит Держсекретар США Майка Помпео на Близький Схід. У суботу він зустрівся з учасниками переговорів між офіційним урядом Афганістану і керівництвом «Талібану». Переговори пройшли в столиці Катару, місті Доха. Помпео також відвідав Об'єднані Арабські Емірати, де темою його зустрічі із принцем Мохаммедом Бін Заїд Аль Нахайяном стала важливість угод про нормалізацію відносин із Ізраїлем ("Мирні угоди Авраама" - прим. ГА)

Незадовго до візиту Помпео в Доху, стався ракетний обстріл густонаселених районів Кабула, в результаті якого загинули щонайменше вісім чоловік. Відповідальність за обстріл взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

«Мені було б дуже цікаво дізнатися ваші думки про те, як ми можемо підвищити ймовірність успішного результату», - сказав держсекретар під час зустрічі з представниками уряду Афганістану, зазначивши загальну зацікавленість в такому сценарії.

Цього тижня в Пентагоні заявили про виведення близько 2000 військовослужбовців з Афганістану, прискоривши терміни, встановлені в угоді від лютого між Вашингтоном і «Талібаном», відповідно до умов якої повне виведення військ США з Афганістану повинно бувлозавершитися в середині 2021 року.

Нинішні переговори між «Талібаном» та Кабулом проходять вперше в історії країни. Вони почалися 12 вересня в Досі, але майже відразу ж припинилися через розбіжності між сторонами з приводу обговорюваних питань і навіть тлумачення положень ісламу.

Кілька джерел повідомили інформаційній агенції AFP у п'ятницю, що сторони, схоже, зуміли вирішити низку розбіжностей. Таліби і влада Афганістану дотримуються діаметрально протилежних поглядів з двох питань, що стосуються застосування ісламського права і впливу угоди між США і талібами на майбутню угоду про перемир'я в Афганістані.

Перед візитом до Катару Помпео відвідав Об'єднані Арабські Емірати. Раніше адміністрація Трампа повідомила Конгрес про плани продати ОАЕ озброєння загальною сумою у 23 мільярди доларів. Як повідмоляє канал CNN, Помпео раніше заявив, що пропонована угода включатиме продаж майже 50 літаків F-35 вартістю у понад 10 мільярдів доларів, до 18 безпілотників MQ-9B на близько 3 мільярди та "пакет боєприпасів повітря-повітря та земля-повітря, вартісю у 10 мільярдів доларів".

"Радий знову бачити Принца Абу Дабі Мохаммеда Бін Заїда та обговорити втілення Угод Авраама та зусиль з протидії Ірану. Партнерство США та ОАЕ поглиблюється та розширюється і принесе більшу стабільність регіону", - написав державний секретар США на своїй сторінці у Twitter у суботу.

Як відзначає сайт Держдавного департаменту США, останньою зупинкою близькосхідного туру Помпео стане Саудівська Аравія.

Дивіться також: Чого очікувати від сезону розпродажів і «чорної п’ятниці» 2020-ого?