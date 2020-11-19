Помпео заявив, що США вважають рух за бойкот Ізраїлю виявом антисемітизму - правозахисні організації дали відповідь

Держсекретар Майк Помпео заявив у четвер, що США вважають рух за бойкот Ізраїлю і відмову від інвестицій до цієї країни виявом антисемітизму.

Виступаючи в присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Єрусалимі, Помпео заявив, що Держдепартамент зробить негайні кроки по виявленню і припиненню державного фінансування організацій, які підтримують ці зусилля.

"Уряд США відданий протидії глобальній компанії за бойкот, відмову від інвестицій і санкції як вияву антисемітизму. Я наказую спеціальному посланцю США з моніторингу та протидії антисемітизму визначити організації, які беруть участь у політично мотивованих діях покликаних покарати, або обмежити економічні відносини з Ізраїлем", - відзначає Twitter державного секретаря США.

Прихильники очолюваного палестинцями руху «Бойкот, відмова від інвестицій і санкції» (BDS - англ.) заявляють, що він є формою протесту проти ізраїльської окупації і створено за прикладом бойкоту ПАР в 1980-х з метою покласти край апартеїду.

Організатори заперечують, що рух є антисемітським.

Ізраїль стверджує, що рух покликаний делегітимізувати і ліквідувати країну.

Як відзначає видання The Hill, політика адміністрації США імовірно вплине на правозахисні організації "Міжнародна амністія" та "Варта прав людини" діяльність яких включає увагу до того, чи ізраїльскі поселення на Західному Березі впливають на порушення прав людини щодо палестинців.

Повідомляється, що у 2017 році Ізраїль заборонив в'їзд до країни іноземцям, які підтримують, або беруть участь в економічному бойкоті країни пов'язаному із рухом BDS. Минулого року дослідника "Варти прав людини" було депортовано із Ізраїлю за заяви буцімто на підтримку руху BDS.

"Варта прав людини" оприлюднила заяву у відповідь.

"Американці мають довгу історію підтримки мирних бойкотів на підтримку соціальної справедливості та прав людини, подібно до бойкотів у штаті Міссісіпі, або бойкотів проти режиму апартеїду у Південній Африці. Адміністрація Трампа не має права очорнювати організації через те, що вони підтримують бойкот ", йдеться у заяві виконавчого директора правозахисної організації на Близькому Сході та Північній Африці Еріка Гольдстіна.

В організації "Міжнародна аміністія" заявили, що адміністрація США "повторює підхід уряду Ізраїлю, використовуючи неправдиві та політично мотивовані звинувачення в антисемітизмі, щоб зашкодити мирним активістам".

"Це просто чергова атака уряду США націлена на те, щоб підірівати універасильний характер прав люлдини та глобальну битву проти расизму та дискримінації, включно із антисемітизмом", - йдеться у заяві.

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