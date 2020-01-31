Нам не байдуже: підсумки візиту Помпео в Україну. Відео

США продовжать співпрацю з союзниками та партнерами, щоб тиснути на Росію з метою виконання нею зобов'язань з безпеки в рамках Мінських домовленостей. Про це йдеться у заяві Держдепу за підсумками зустрічі держсекретаря США Майка Помпео з українським міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.переговори Помпео із президентом України Володимиром Зеленським та спільна прес-конференція, під час якої пролунало кілька ключових меседжів