Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Нам не байдуже: підсумки візиту Помпео в Україну. Відео

Нам не байдуже: підсумки візиту Помпео в Україну. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00
Direct link

США продовжать співпрацю з союзниками та партнерами, щоб тиснути на Росію з метою виконання нею зобов'язань з безпеки в рамках Мінських домовленостей. Про це йдеться у заяві Держдепу за підсумками зустрічі держсекретаря США Майка Помпео з українським міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.переговори Помпео із президентом України Володимиром Зеленським та спільна прес-конференція, під час якої пролунало кілька ключових меседжів

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG