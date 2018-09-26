SWIFT та нафта. Плани США щодо санкцій проти Ірану не отримали підтримки європейців

Виступаючи перед Генеральною Асамблеєю ООН, президент США Дональд Трамп закликав світових лідерів долучитись до ізоляції Ірану. Питання Ірану також обговорюватимуть на сьогоднішній зустрічі Ради Безпеки ООН під проводом президента Трампа.

Однак, конкретних результатів від засідання Ради Безпеки ООН не очікується, адже до цього органа також входять союзники Ірану - Росія та Китай, а європейські союзники Вашингтона критикують рішення Трампа вийти з ядерної угоди стосовно Ірану.

Протягом звернення на Генеральній Асамблеї ООН 25 вересня Трамп звинуватив лідера Ірану в сіянні "хаосу, смертей і руйнування" в регіоні.

Президент Ірану відповів у своїй промові засудивши політику Вашингтона з нехтування міжнародними угодами.

Тема Ірану стала однією з ключових для обговорення в Нью-Йорку серед учасників засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Болтон пообіцяв "жахливі наслідки" для тих, хто продовжуватиме провадити бізнес з Іраном після 4 листопада

Адміністрація Трампа раніше не наголошувала на розбіжностях зі своїми союзниками з питання Ірану. Однак, ситуація змінилась, коли виступаючи на події, присвяченій ситуації в Ірані, що відбулась в Вашингтоні 25 вересня, високопосадовці адміністрації Трампа застерегли найближчих союзників США в Європі і пообіцяли вживати кроки проти тих європейських урядів, або компаній, які продовжуватимуть вести бізнес з Іраном.

"Ми не дозволимо, щоб Європа, або хтось іще обходив наші санкції", - заявив радник з національної безпеки Джон Болтон в своїй промові у вівторок. Болтон також пообіцяв "жахливі наслідки" для тих, хто продовжуватиме провадити бізнес з Іраном після 4 листопада – дати, коли США поновлять дію ряду санкцій, які вони зняли в рамках ядерної угоди стосовно Ірану.

Низка європейських країн, включаючи Британію, Францію та Німеччину оголосили про свої наміри продовжувати бізнес з Іраном. Європейський союз видав нормативний акт, що забороняє європейським компаніям виконувати американські санкції, пише The Guardian.

Ці плани викликали занепокоєння в США. Держсекретар Майк Помпео оголосив, що адміністрація Трампа "схвильована і глибоко розчарована" планами, які оголосили Британія, Франція та Німеччина 24 вересня створити економічний канал, захищений від санкцій США.

"Це один з найбільш контрпродуктивних заходів, які можна уявити для регіонального і глобального миру і безпеки, - сказав Помпео. – Забезпечуючи надходження до режиму, ви зміцнюєте перше місце Ірану в рейтингу держав – спонсорів тероризму".

Адміністрація Трампа хоче, щоб Swift усунув іранські банки, включаючи центробанк, зі своєї системи

У своєму виступі стосовно санкцій проти Ірану Джон Болтон особливу увагу приділив Swift - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – системі фінансових повідомлень, що базується в Бельгії.

Адміністрація Трампа хоче, щоб Swift усунув іранські банки, включаючи центробанк, зі своєї системи, наголосив він.

"Як може це підприємство виправдати сприяння злим витівкам найбільшого світового спонсора тероризму", - заявив Болтон про Swift.

Європейці вважають, що припинення дії Swift в Ірані зашкодить світовій фінансовій системі і робить її більш вразливою для кібернападів та діяльності альтернативних систем повідомлень, створених Китаєм, або Росією.

Європейські дипломати сподіваються, що запропонований ними механізм, який отримав назву "інструмент спеціального призначення" (SPV), який має переконати Іран виконувати угоду в надії на порятунок власної економіки.

Виступаючи в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорку Координатор зовнішньої політики ЄС Федеріка Моґеріні заявила, що SPV було розроблено, щоб сприяти платежам за експорт з Ірану – включаючи нафту – і імпорт, якщо компанії-учасники провадять законних бізнес в рамках законодавства ЄС.

Варіанти SPV, які обговорюються аналітиками включають бартерні схеми, які дозволять обійти санкції США. Наприклад, Іран може постачати нафту французькій компаній, накопичувати кредит, який потім можна використати на закупівлю, наприклад, італійських товарів без платежів через іранські банки.

Платіжний механізм відкриває двері для деградації сили американських санкцій в довгостроковій перспективі

Річард Нефью, колишній посадовець США та автор книги "Мистецтво санкцій" висловив скепсис у Twitter, що SPV зможе працювати, адже багато європейських компаній мають американських співробітників, або представництва в США і мають бути готові до ризику санкцій США.

Джарретт Бланк, ще один посадовець уряду Обами, вважає, що "платіжний механізм відкриває двері для деградації сили американських санкцій в довгостроковій перспективі".

Загроза санкцій Сполучених Штатів, спрямованих на припинення експорту нафти з Ірану, третього найбільшого виробника ОРЕС, стала основним фактором в нещодавньому підвищенні цін на нафту, повідомляють ЗМІ.

Декілька великих покупців іранської нафти, такі як індійські нафтопереробні заводи, дали зрозуміти, що вони зменшать свої закупівлі.

"Іран має можливість спрямувати нафту через Ірак і вони все ще матимуть покупців в Азії", - повідомляє Reuters.

"Перед поновленням наших санкцій, ми забезпечимо, щоб поставки на нафтовий ринок були достатніми", - заявив спецпредставник Вашингтона з Ірану Браян Гук, виступаючи перед пресою на Генеральній Асамблеї ООН.

Незважаючи на заклики США країни-члени ОРЕС на зустрічі в Алжирі 23 вересня не навели чітких планів збільшення пропозиції нафти.

ОРЕС та союзники намагаються запевнити ринки, що пропозиція нафти зростатиме, однак конкретних дій з негайного стимулювання пропозиції, як того, зокрема, прагнув президент США, оголошено не було, повідомляв Bloomberg.

Саудівська Аравія, Росія та деякі їх союзники наростили видобуток з червня, однак це лише частково компенсує розрив створений кризою в Венесуелі та поновленням санкцій США проти Ірану.

Дивіться також: ​Подробиці з кулуарів 73-ї сесії Генасамблеї ООН