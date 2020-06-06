Помпео відповів на "тролінг" Китаю з приводу протестів у США: Компартії не вдасться використати смерть Джорджа Флойда

Зусилля Комуністичної партії Китаю - які намагаються прирівняти дії США після смерті Джорджа Флойда до заперечення самою КПК базових прав людини та свобод - треба розуміти, як обман, яким вони і є

Китай намагається використати смерть Джорджа Флойда. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео. Заяву розміщено на сайті Державного департаменту США.

Заява прозвучала на тлі запланованих на суботу 6-го червня масових протестів. Протестувальники вимагають реформ у США та правосуддя у справі чорношкірого американця Джорджа Флойда, який загинув після затримання поліцією. У ході затримання один із поліцейських тиснув Флойду на шию коліном, після чого чоловік помер.

Як відзначає матеріал американського NPR, Китай вбачає у протестах у США нагоду для пропаганди. ЗМІ навело думку аналітиків, які вважають, що Комуністична партія Китаю хоче використати протести у США для відвернення уваги від критику ситуації із правами людини у США та змалювати Америку охопленою хаосом, щоб покращити власний імідж.

"В останні дні Пекін показав, що надалі зневажає правду та має презирство до закону. Зусилля Комуністичної партії Китаю - які намагаються прирівняти дії США після смерті Джорджа Флойда до заперечення самою КПК базових прав людини та свобод - треба розуміти як обман, яким вони і є", - йдеться у заяві Помпео на сайті Держдепу.

"Бездушні намагання Комуністичної партії Китаю використати трагічну смерть Джорджа Флойда заради власної політичної вигоди очікує провал. У найкращі для себе часи Китай невблаганно насаджує комунізм. США у найскладніші для них часи гарантують свободу", - також заявив Помпео на своїй сторінці у Twitter.

Як відзначили у виданні New York Times, провідне видання КПК публікувало карикатуру, яка обігравала тему буцімто існування поліційної держави у США.

"Китайські посадовці тролять американських колег слоганами з американським протестів, як от "Життя чорношкірих важливі" та "Я не можу дихати!". Державні ЗМІ розміщують статті про "подвійні стандарти" у США через їх підтримку протестувальників у Гонконзі", - писали у New York Times.

Китайські посадовці тролять американських колег слоганами з американським протестів, як от "Життя чорношкірих важливі" та "Я не можу дихати!"

Акції протесту в США, попри їх переважно мирний характер, супроджувались грабунками, заворушенням, підпалами в американських містах. Президент США заявляв 1-го червня, що не можна дозволити, щоб "праведні заклики та мирні протестувальники були заглушені розлюченим натовпом".

У столиці США Вашингтоні кількість протестувальників збільшилась після того, як силовики витіснили мітинг із площі-парку Лафаєт, де відбулися підпали майна, тощо, і жорстко забезпечили дотримання режиму комендантського часу. Дії силовиків, використання військових, засудили у Демократичній партії США, провідних ЗМІ. Після дій силовиків у Вашингтоні, як видається, зменшилась кількість погромів, актів вандалізму.

До "нульової терпимості" до "анархії, бунтів, та погромів" закликав близький до Трампа сенатор-республіканець Том Коттон.

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