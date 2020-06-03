На тлі протестів Буш та Обама наголошують на важливості змін в Америці, а Трамп вважає, що його здобутки ігнорують та применшують

У середу президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на насильницькі дії та руйнування, які супроводжують здебільшого мирні протести у США. Президент також закинув провідним американським ЗМІ необ'єктивність.

"Якщо подивитись на фейкові новини CNN, чи MSDNC (Трамп поєднав назву критикованого ним каналу MSNBC на Національного комітету Демократичної партії США DNC - прим. ГА), то можна подумати, що вбивці, терористи, підпалювачі, анархісти, бандюки, шпана, погромники, ANTIFA та інші, це найприємніші, наймиліші, найбільш чудові люди у цілому світі. Вони ті, хто є - вони лихо для нашої країни!" - заявив Трамп у Twitter.

Оглядачі відзначають, що протести у столиці США, Вашингтоні, напередодні пройшли орнанізовано, хоча протестувальники проігнорували комендантську годину запроваджену мером міста. Раніше численні американські міста, включно із Вашингтоном, стали свідками погромів, підпалів та вандалізму. Мирні протести у США супровджуються закликами до відставки самого Трампа.

Численні консервативні оглядачі, політики-республіканці та ін. звертали увагу на те, що провідні ЗМІ США, буцімто, недостаньо критично висвітлюють насильство та злочини, які супроводжують протести, а дії погромників та провокаторів навіть отримують виправдання.

Не можна дозволити, щоб "праведні заклики та мирні протестувальники були заглушені розлюченим натовпом"

1-го червня президент США виступив із промовою у якій заявив, що всі американці відчувають обурення з приводу загибелі Джорджа Флойда а його адміністрація добиватиметься справедливості у цій справі. "Його смерть не буде марною", - відзначив Трамп.

При цьому президент США заявив, що не можна дозволити, щоб "праведні заклики та мирні протестувальники були заглушені розлюченим натовпом". Трамп відзначив, що найбільшими жертвами "бунтів" стають мешканці найбідніших громад.

"Я буду боротись, щоб захистити вас. Я - ваш президент, який підтримує закон та порядок та союзник усіх мирних протестувальників. Але останніми днями нашу країну захопили професійні анархісти, розлючені натовпи, підпалювачі, погромники, бандити, заворушники, ANTIFA та інші, - заявив президент США 1-го червня, - США потрібне творення, а не руйнування, співпраця - а не презирство, безпека - а не анарахія, зцілення від ран - а не ненависть", - заявив Трамп.

Втім хоча промова президента США містила згаданий вище акцент на важливості зцілення для країни, значно більшу вагу привернули його слова про мобілізацію усіх цивільних та військових ресурсів для припинення насильства. Одразу ж після промови площу-парк Лафаєт перед Білим домом очистили від протестувальників, а президент пройшов до тамтешнього храму. Того ж дня правоохоронці, Національна гвардія спільно забезпечували дотримання комендантської години. Трамп активно закликає губернаторів американських штатів використовувати Національну гвардію для припинення порушень закону і критикує тих, хто не вдається до таких кроків.

"Стабільне правосуддя виникне лише завдяки мирним заходам" і "погроми це не звільнення, а руйнування - не прогрес"

Противники, критики президента США вважають, що його реакція на сплески насильства під час закцій протесту, вжиті ним заходи власне і погіршують ситуацію у країні, створюють напругу. Президента США також порівняли із авторитарними лідерами за, як твердиться, використання військових проти американців у Вашингтоні та ін. Сам Трамп у згаданому вище зверненні заявив, що у столиці США військові та правоохоронці мають завдання "зупинити заворушення, вандалізм, напади та знищення майна".

Імовірний конкурент Трампа на виборах президента США Джо Байден заявив, як відзначає видання The Hill, що Трамп роздмухує “полум'я ненависті" та перетворив країну "на поле битви розколоте старою ворожнечею та свіжими страхами".

Учора спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка має конфліктні відносини із Трампом, записала відеозвернення, у якому, тримаючи у руках Біблю, закликала президента США докласти зусиль до примирення у країні.

Обама наголосив, що "рішуче не погоджується" з тими, хто твердить, що "лише протести на пряма дія можуть принести зміни, і що голосування та участь у виборах це втрача часу"

"Ми сподіваємося, що президент США послідує прикладу багатьох його попередників і буде головнопримирювачем, а не роздмухуватиме полум'я", - заявила Пелосі.

На риторику та дії президента США реагують і колишні очільники Сполучених Штатів Америки. Очікується, що Барак Обама прокоментує дії Трампа у середу. Раніше він оприлюднив власні думки з приводу протестів у США, закликавши протестувальників також брати участь у політиці та голосувати на виборах, щоб гарантувати реальні зміни. Обама наголосив, що "рішуче не погоджується" з тими, хто твердить, що "лише протести на пряма дія можуть принести зміни, і що голосування та участь у виборах це втрача часу".

Екс-президент США також наголосив, що "переважна більшість учасників протестів поводяться мирно, виявляють сміливість, відповідальність і надихають".

"Вони заслуговують нашої поваги і підтримки, а не осуду", - заявив Обама.

"Якщо ми зможемо спрямувати наше виправдане обурення у мирні, наполегливі, та ефективні дії, тоді цей момент зможе стати реальною поворотною точкою у тривалій подорожі нашої країни до втілення наших найвищих ідеалів", - вважає Барак Обама.

Екс-президент США Джордж Буш-Молодший оприлюднив заяву, у якій наголосив на тому, що "чорношкірі регулярно стають свідками нових і нових порушень їх прав без негайної і адекватної реакції з боку державних установ". При цьому екс-президент наголосив, що "стабільне правосуддя виникне лише завдяки мирним заходам" і "погроми - це не звільнення, а руйнування - не прогрес"

"Але ми також знаємо, що для миру у наших громадах необхідне справді однакове для всіх правосуддя. Верховенство права зрештою залежить від справедливості та легітимності правової системи", - заявив Буш-молодший.

Втім у час, коли його попередники наголошують на тому, що відповіддю на протести мають стати реформи поліції та ін., чинний президент США Дональд Трамп, як видається, вважає, що те, що він вже зробив для покращення ситуації, ігнорується, або замовчується його політичними супротивниками.

"Я зробив більше для чорношкірих американців, насправді, ніж будь-який президент в історії США, можливо, за виключенням іншого республіканського президента, великого Авраама Лінкольна", - заявив Трамп у серії твітів, у яких він перелічив різні кроки його адміністрації. - Демократи це знають, знають це і фейкові новини, але вони відомовляються про це писати, чи говорити, бо вони корумповані!"

Президент США раніше неодноразово звертав увагу на дослідження, які вказували на рекордно мале безробіття серед афроамериканців за його президентства та ін.

Дивіться також: Нам це набридло: чого вимагають мирні протестувальники руху "Життя чорношкірих має значення" у США