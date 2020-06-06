Державний секретар США: Америка готова допомогти Росії подолати наслідки масштабного розливу палива у Норільску

Державний секретар США Майк Помпео у суботу 6-го червня заявив, що Сполучені Штати Америки готові допомогти Росії подолати наслідки масштабного розливу палива у Норільську.

Попри наші незгоди, Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати це екологічно лихо та запропонувати нашу технічну експертизу

Як повідомляла "Радіо Свобода", розлив приблизно 20 тисяч тонн палива у російському місті Норільськ стався 29 травня через розгерметизацію одного із резервуарів ТЕЦ Норильськ-Таймирської енергетичної компанії. Виникла пожежа на площі 350 квадратних метрів. Нафтопродукти потрапили в ґрунт, водойму і на проїжджу частину.

"Із сумом дізнався про розлив палива у Норільську, Росія. Попри наші незгоди, Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати це екологічно лихо та запропонувати нашу технічну експертизу", - заявив Помпео у Twitter.

Російська генпрокуратура 3 червня повідомила, що затримано начальника цеху ТЕЦ-3. За даними відомства, кримінальні справи відкрили за трьома статтями, що стосуються завдання шкоди довкіллю.

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