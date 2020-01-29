Помпео розповів пресі про корупцію в Україні і запевнив: американці дбають про українців

Україна важлива для американців, заявляє Держсекретар США Майк Помпео. "Звичайно, народ Америки дбає про народ України". Так держсекретар США прокоментував нещодавню заяву журналістки NPR Мері Келлі про його скептичні висловлювання про інтерес американців до України.

Під час перебування в Україні в четвер, Помпео планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським питання подолання корупції, заявив держсекретар США, спілкуючись з журналістами в Лондоні, перед приїздом до України.

"Зеленський вживає кроків для подоланні вкоріненої корупції в Україні і США прагнуть допомогти йому в цьому", - наголосив посадовець.

В Україні довгий перелік корумпованих осіб і тривала історія

"Президент Зеленський сказав нам, що він відданий цьому (подоланню корупції – ГА). Заходи, яких він вживає, поки це демонструють і я з нетерпінням очікую на розмову з ним про це також", - зауважив Помпео.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи планує він обговорити з Зеленським питання розслідування дій родини Байдена в Україні, Помпео зауважив: "Я не хочу говорити про конкретні персоналії. Це того не варте. В Україні довгий перелік корумпованих осіб і тривала історія".

У США, в рамках імпічменту президента, Дональда Трампа звинувачують в тиску на українського президента, щоб він заявив про початок розслідування дій сина його політичного опонента Джо Байдена в Україні.

Спілкуючись з пресою, Помпео підкреслив, що подолання корупції у Україні не обмежується якимось одним випадком.

"Я працював над цим протягом 20 місяців на посаді Держсекретаря а також у роботі директором ЦРУ. Коли ми говорили про корупцію, йшлося про всі елементи корупції в Україні, включаючи корупцію в комерційних установах, приватному бізнесі квазіприватному бізнесі, урядову корупцію, а також те, що стосується роботи посла Волкера на південному сході - він працював над отриманням позитивних результатів на Донбасі. Він також прагнув допомогти з розробкою пропозиції, яка б дозволила створити середовище для викорінення тривалої корупції і ми продовжуємо працювати над такими самими програмами сьогодні", - наголосив Помпео.

Коментуючи порядок денний свого візиту, Помпео зауважив, що крім офіційних зустрічей він планує зустрітись зі співробітниками американського посольства в Києві, щоб подякувати їм за роботу.

Я "практично завжди зустрічають з командою і говорю їм як ми їх любимо, як ми вдячні їм та їх сім'ям за їх жертовність і про важливість роботи, яку продовжуватимуть спільно виконувати Сполучені Штати та Україна, щоб долати корупцію всередині тієї країни та забезпечити, що Америка надає підтримку, якої потребує народ України, щоб вони мали вільну та незалежну країну", - заявив посадовець.

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