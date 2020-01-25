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Помпео звинуватив журналістку NPR у брехні, але на став спростовувати свій коментар щодо України

Держсекретар США Майк Помпео

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Держсекретар США Майк Помпео звинуватив журналістку американської новинної мережі NPR у брехні, після того, як вона заявила, що Помпео в п‘ятницю після інтерв‘ю підвищував не неї голос та вживав нецензурну лайку.
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«Журналістка NPR двічі брехала мені, - йдеться у відповдній заяві Держдепу, - вперше минулого місяця, коли організовувала інтерв‘ю, і знову вчора, коли погодилась, що розмова після інтерв‘ю залишиться не для преси».

Він назвав поведінку журналістки ще одним прикладом намагань преси зашкодити президентові Трампу та адміністрації.

За словами журналістки Мері Келлі, державний секретар США Майк Помпео після інтерв'ю, у ході якого вона поставила йому незручні запитання, відвів її для приватної розмови у ході якої він "кричав на неї" і, серед іншого, запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?" Журналістка каже, що у цьому короткому реченні високопосадовець використав нецензурну лайку.

Помпео не спростував її переказ розмови, але заявив про домовленість, що розмова після інтверв’ю мала залишитись не для розповсюдження. Журналістка заявляє, що повідомила службі Помпео про те, що цю розмову буде оприлюднено.

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