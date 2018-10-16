Помпео їде до Саудівської Аравії на тлі повідомлень про можливе визнання смерті журналіста Хашоггі

Державний секретар США Майк Помпео у вівторок зустрічається у Ріяді з королем Саудівської Аравії Салманом на тлі поширення повідомлень, що королівство можливо готується визнати загибель опозиційного саудівського журналіста.

Щойно говорив з королем Саудівської Аравії, який заперечує, що знає будь-що про те, що могло статися "з нашим саудівським громадянином". Він сказав, що вони тісно співпрацюють з Туреччиною у пошуках відповіді. Я негайно відряджаю нашого державного секретаря на зустріч з королем.

​Згодом Помпео їде до Туреччини, де журналіста Джамала Хашоггі бачили востаннє два тижні тому, коли він зайшов у консульство Саудівської Аравії і ніколи не вийшов.

Турецькі представники вважають, що журналіста убили саудівські агенти, і в пресу просочилися повідомлення про існування звукових та відеозаписів того, як Хашоггі загинув.

Саудівська Аравія досі категорично відкидала можливість вбивства у стінах її консульства, але у понеділок президент Дональд Трамп після телефонної розмови з королем Салманом натякнув на можливі свавільні дії, що призвели до загибелі.

“Його заперечення були якнайкатегоричніші”, - сказав Трамп у Білому Домі про розмову з королем і додав, - “Можливо, я не хочу залізати йому в думки, але для мене це лутало так, ніби це могли бути непідконтрольні вбивці? Я маю на увазі - хто знає?”

Джамал Хашоггі мешкав у Сполучених Штатах. Він писав для газети Washington Post і був провідним критиком впливового саудівського принца Мохаммеда бін Салмана.

Хашоггі мав бути у саудівському консульстві у Стамбулі, щоб владнати документи про своє одруження.

Американські ЗМІ припускають, що розвиток подій означає приготування Саудівської Аравії до визнання факту смерті.

CNN повідомляє, що саудівські агенти ймовірно мали на меті викрасти Джамала Хашоггі та вивезти його з Туреччини в Саудівську Аравію.

Арабськомовний телеканал Аль-Джазіра, посилаючись на джерела в генеральній прокуратурі Туреччини, повідомляє про виявлення доказів убивства журналіста в будівлі консульства.

Саудівська Аоавія минулого тижня погодилася дозволити турецьким слідчим обстежити будівлю, але наполягала, що їм буде дозволений лише огляд.

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