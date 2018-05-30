Помпео і Сіярто у Вашингтоні говорили про необхідність допомогти Україні

Державний секретар Майк Помпео у середу приймав міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіятро в американській столиці

Державний секретар Майк Помпео наголосив на невідкладній необхідності допомогти Україні через загрозу російської агресії.

Про це він говорив під час зустрічі у Вашингтоні із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Важливо, зокрема, заявив Помпео, забезпечити і підтримати взаємодію України з НАТО. А також – протистояти ворожому впливу Росії у Центральній Європі.

Обидві сторони, ідеться у повідомленні речниці Держдепу Гедер Науерт, погодилися, що Європа має диверсифікувати свої джерела енергії.

Напередодні ж міністр Сіярто заявив, що Угорщина розблоковує мовні переговори із Києвом та пропонує створити міжурядову робочу групу із вирішення суперечки, у якій Будапешт абсолютно не зацікавлений.

Нагадаємо, суперечка між Угорщиною та Україною виникла через новий закон про освіту. Будапешт переконаний, що закон значно обмежив права угорської національної меншини у використанні рідної мови.

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