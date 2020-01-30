Клімкін: Помпео підтримував Україну і до призначення у Держдеп

Цієї ночі до Києва прибуває Державний секретар США Майк Помпео. У п’ятницю він зустрінеться із президентом Зеленським та представниками громадських організацій. Візиту передував скандал у США, коли Держсекретар у розмові із журналісткою NPR нібито сказав: "Чому американців має хвилювати Україна?".

Головним пріоритетом Майка Помпео в Україні є підтвердити підтримку Сполученими Штатами України. Про це "Голосу Америки" розповіли у прес-службі Держдепу.

"Сьогодні ввечері Держсекретар Помпео відбуває до Києва. Завтра у нього заплановані зустрічі з президентом Зеленським та з міністрами оборони і закордонних справ. Головний пріоритет цих зустрічей – підтвердити нашу підтримку українському суверенітету та територіальної цілісності", - заявила Ванесса Ейкер, речниця Державного департаменту США.

Запланована також прес-конференція Державного секретаря у Києві, де йому можливо доведеться пояснювати приписувану йому репліку "чому американці повинні турбуватись про Україну".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає слова буцімто сказані Помпео "емоційним сплеском". Клімкін неодноразово зустрічався із Помпео, коли очолював українське МЗС.

"Я думаю, це емоції. Насправді він розуміє, що Україна важлива. Я не намагаюсь його вигородити, він це розуміє. Він же був директором ЦРУ. Він завжди допомагав Україні і на нинішній посаді, і на попередніх посадах", - розповів "Голосу Америки" Павло Клімкін, колишній глава МЗС України.

Клімкін вважає візит Помпео в цей час для України дуже важливим символом американської підтримки.

Візит продемонструє підтримку України, попри процедуру імпічменту та скептичне ставлення президента Трампа до України

За словами американського оглядача Марка Сімаковського, у США до цього візиту також прикута увага через справу імпічменту.

"Вони мають багато що обговорити у плані американської економічної підтримки, з боку МВФ, а також оборонної допомоги для України. Але, я думаю, довіра до Державного секретаря, його причетність (до справи імпічменту – ред.) - під питанням. То ж це буде дуже дивний візит. Але очевидно, візит продемонструє підтримку України, попри процедуру імпічменту та скептичне ставлення президента Трампа до України, через усі ці скандали", - розповів Марк Сімаковський, експерт аналітичного центру "Атлантична Рада".

Водночас українські експерти сподіваються, що візит Помпео покращить імідж України в американській внутрішній політиці.

Візит показує, що попри всі існуючі проблеми, Україна залишається важливим партнером

“Це серйозний шанс покращити двосторонні відносини між Україною і Сполученими Штатами, які були значно затьмарені процедурою імпічменту. З усіма епітетами “українаґейт” і “надзвичайно корумпована країна”. Це зробило токсичним українське керівництво, особливо президента Зеленського, для внутрішньої політики США.

Дуже добре, що Держсекретар США бере на себе функцію такого контактера з Україною, особисто відвідує”, - вважає Володимир Горбач, експерт Інституту Євро-атлантичного співробітництва.

"Візит показує, що попри всі існуючі проблеми, Україна залишається важливим партнером", - Олексій Гарань, професор політології НаУКМА.

Після України, Майк Помпео планує відвідати також Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

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