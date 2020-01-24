Перед візитом до України Помпео буцімто емоційно питав журналістку: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?"

Журналістка поважного американського видання NPR Мері Келлі заявляє, що державний секретар США Майк Помпео після інтерв'ю, у ході якого вона поставила йому незручні запитання, відвів її для приватної розмови у ході якої він "кричав на неї" і, серед іншого, запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?". Журналістка каже, що у цьому короткому реченні високопосадовець використав нецензурну лайку.

Він запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?". Він використав слово, що починається з літери F, у цьому реченні та багатьох інших

Українська служба "Голосу Америки" звернулась за коментарем з приводу заяви журналістки до Державного департаменту США.

У ході інтерв'ю з NPR, яке відбулося у п'ятницю Помпео було, серед іншого, поставлено запитання про роботу Державного департаменту та його позицію щодо звільнення екс-посла США в Україні Марі Йованович.

Помпео, зокрема, заявив, що повівся "правильно" у ситуації навколо Йованович і захищав усіх співробітників Держдепу. Помпео буцімто припинив інтерв'ю після того, як журналістка запитала його про приклад того, як він захищав Йованович.

За словами Келлі, яка проводила інтерв'ю, після його закінчення її відвели до приватної вітальні Помпео.

"Він кричав на мене приблизно стільки ж, скільки тривало саме інтерв'ю. Йому не сподобалось, що його питали про Україну. Він запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?". Він використав слово, що починається з літери F, у цьому реченні та багатьох інших. Він запитав, чи можу я знайти Україну на мапі. Я відповіла, що так, і він сказав помічникам, щоб принесли мапу світу без написів. Я показала на мапі Україну. Він прибрав мапу. Він заявив "люди про це почують".

Слова відомої журналістки щодо її спілкування з Помпео зараз активно обговорюють експерти та політики США у соціальних мережах.

Як відомо, держсекретар США Майк Помпео планує прибути до Києва 30 січня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс. Головний дипломат США відвідає Україну в рамках своєї подорожі до Великої Британії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану, що триватиме з 29 січня по 4 лютого.

Під час візиту до Києва, Помпео планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони України Загороднюком. Він також планує взяти участь у покладанні квітів біля Михайлівського собору на вшанування загиблих на Донбасі, провести зустрічі з релігійними лідерами, громадянським суспільством та діловими колами.

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