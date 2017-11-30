Папа римський Франциск прибув до Бангладеш

Після чотириденних відвідин М’янми (Бірми) Папа римський Франциск прибув до сусіднього Бангладеш. Його відвідини позначились відмовою прилюдно обговорювати кризу щодо мусульманських біженців рогінджа.

Папа відбув з М’янми в четвер після останньої Літургії для молодих католиків у Янгоні, найбільшому місті країни і колишній столиці.

Правозахисні організації піддали критиці Франциска за те, що він конкретно не згадав представників етнічної меншини рогінджа, якій протягом десятиліть відмовляли в основних правах. Буддистська більшість вважає, що вони іммігранти з Бангладеш, хоча багато із них жили в М’янмі багато поколінь.

Ситуація з рогінджа погіршилась від серпня, коли збройні сили розпочали кампанію спаленої землі проти сіл рогінджа у північному штаті Рахін у відповідь на атаки екстремістів рогінджа на поліцейські пости. Брутальна кампанія, включно з повідомленнями про масові ґвалтування і неперебірливі вбивства, викликали втечу 620 тисяч рогінджа до Бангладеш. Організація Об’єднаних Націй каже, що це був приклад того, чим є етнічна чистка.

У попередніх публічних заявах Папа римський осудив ставлення влади до рогінджа, але його радники переконали його не порушувати цього питання з приводу побоювання відплати проти 650 тисяч католиків в країні.

Єпископ Джон Гсане Гий навіть піддав під сумнів достовірність повідомлень про злочини проти рогінджа і закликав критиків уряду країни прибути на місце подій і вивчати дійсність та історію питання й довідатися правди.

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