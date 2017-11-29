Ось чому олігархи в Україні насправді зацікавлені у приборканні корупції - коментар західного експерта

Українські олігархи зацікавлені у приборканні корупції та приведенні її до контрольованого рівня, адже це безпосередньо відповідає їх інтересам як у самій Україні, так і за її межами. Таку думку в інтерв'ю "Голосу Америки" висловив Александер Кларксон, дослідник Східної Європи, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

Говорячи про конфлікт в антикорупційних органах України, Кларксон відзначив, що в Україні наявний консенсус цілого суспільства щодо необхідності подолання корупції.

Варто поставити собі запитання - чому олігархи підтримують певні соціальні реформи?

"Нарешті у державі інсує консенсус щодо важливості реальної боротьби з корупцією, розуміння, що це відповідає інтересам держави та інтересам, частково, олігархів та еліти громадянського суспільства. Хоча вони і мають різні визначення боротьби із корупцією", - відзначив Кларксон.

Дослідник висловив переконання, що комплексний характер інтересів українських олігархів може лишитись непомітним для тих, хто спирається на спрощенні трактування важливих подій та їх суб'єктів.

"Зрештою саме комплексний характер інтересів олігархів підштовхнув їх зняти Януковича. Будемо реалістами, Майдан був сплеском громадянського суспільства, надзвичайним соціальним моментом...але без альянсу ключових олігархів, які вирішили, що з них досить - не думаю, що Майдан би переміг. Це було класичне об'єднання інтересів різних класів, у яких помітну роль грали еліти", - відзначає Кларксон.

Олігархів необов'язково цікавить повне викорінення корупції, але вони хочуть, щоб вона була контрольованою

Дослідник переконаний, що олігархи, які підтримали Майдан, вважали, що "ситуація 2012-13-х років не могла тривати довго і була нестабільною".

"Потрібно було якесь верховенство права, хоча б менше корупції, більше балансу у владі. Це відповідало їх інтересам. Бо у ситуації беззаконня, повсюдного права сильного, можна бути найсильнішим якийсь час, але слабкість означає смерть. Натомість у суспільстві, де панує закон, де поважається право власності - там може вижити і порівняно слабкий. Наприклад, олігарх, вплив якого на 2-3 роки впав, чиї політичні ставленики програли вибори - може собі пережити цей період у безпеці, як і скажімо громадянські активісти, відновити сили і повернутись на верхівку", - змалював своє бачення динаміки кругообігу еліти в Україні експерт.

"Україна все одно існувала за цими правилами досить тривалий час. Навіть коли закон надзвичайно слабкий, Україна є плюралістичною олігархією. Тут наявні різні групи впливу. Ніхто не є найсильнішим, і всі домовляються між собою. Це, серед іншого, дає змогу активістам, громадянському суспільству та людям поза системою можливість створювати альянси, просувати власні інтереси", - відзначив Кларксон.

Корупція на певному рівні стає надто витратною, надто проблемною для олігархів... участь у корупції може обернутись проблемами, коли вони пробують придбати європейські компанії, вести там справи

На думку викладача Королівського коледжу у Лондоні, для олігархії проблемою є хіба що радикальна боротьба із корупцією. Натомість її інтересам відповідає "зменшення корупції до керованого рівня - коли жодна сторона не домінує, коли наслідки корупції не є катастрофічними".

"Корупція на певному рівні стає надто витратною, надто проблемною для олігархів. Особливо для таких олігархів, як Порошенко, які зацікавлені у європейских ринках, американських, британських. Для таких участь у корупції може обернутись проблемами, коли вони пробують придбати європейські компанії, вести там справи. Ось чому мене дуже цікавлять українські агроолігархи. Вони намагаються виходити на європейські ринки", - говорить Кларксон.

У подоланні корупції зацікавлені й ті, чиї статки походять з галузей економіки, які за самою своєю суттю інтегровані у глобальну економіку та потребують законності та стабільності для розвитку та збереження.

Україна є плюралістичною олігархією

"Те саме стосується і тих, кого політолог Мінаков, називає фінансово-політичними групами. Це нові групи дуже багатих людей у групі від 20 до 40 років, які заробляють на програмному забезпеченні на біотехнологіях".

"Вони більш інтегровані у всесвітню, у європейську економіку. У їх інтересах - подолати корупцію, полегшити вихід на ринки, зменшити вплив "старої гвардії", а також - банально мати можливість продавати і купувати компанії у Європі, що не так просто зробити, якщо маєш репутацію Фірташа чи Ахметова і люди банально не хочуть мати з тобою справу. Олігархів необов'язково цікавить повне викорінення корупції, але вони хочуть, щоб вона була контрольованою", - сказав Кларксон.

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