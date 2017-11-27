Папа римський Франциск прибув до Бірми (М’янми)

В ході візиту до цієї країни і до Бангладеш понтифік сподівається привернути увагу до кризи з біженцями рохінджа

Папа римський Франциск у понеділок прибув до Бірми в спробі привернути увагу світу до положення біженців рохінджа.

У четвер глава Римо-католицької церкви відвідає Бангладеш.

Робочий графік понтифіка не включає відвідування табору біженців, проте, як очікується, він зустрінеться з невеликою групою рохінджа в столиці Бангладеш Дацці.

«Я їду, щоб сповістити Євангеліє Ісуса Христа, послання про примирення, прощення і мир, – заявив папа Франциск Радіо Ватикан. – Мій візит має на меті закріпити католицьку громаду Бірми в її поклонінні Богу і в свідоцтві Євангелія».

Протягом останніх декількох тижнів Бірма і Бангладеш домовилися про повернення сотень тисяч рохінджа, які втекли до Бангладеш, щоб уникнути насильства в штаті Ракхайн у Бірмі. Про це повідомили офіційні особи обох країн.

Однак кардинал Патрік д’Росаріо заявив інформагентству AFP, що, незважаючи на цю угоду, ситуація залишається «вибухонебезпечною і важкою».

«Я сподіваюся, що рохінджа зможуть повернутися до Бірми», – заявив AFP д’Росаріо, який є архієпископом Дакки.

Повідомлялося, що угода була досягнута після переговорів державного радника Бірми Аун Сан Су Чжи та міністра закордонних справ Бангладеш Абул Гасана Махмуда Алі в столиці Бірми Нейп’їдо. «Це перший крок. Вони приймуть назад рохінджа, – заявив Алі, згідно з AFP. – Тепер нам потрібно взятися за роботу».

Представник Агентства ООН у справах біженців заявив, що обстановка в штаті Ракхайн не сприяє безпечному поверненню рохінджа.

«Біженці, як і раніше, втікають звідти. Багато з них постраждали від насильства, зґвалтувань, пережили глибокі психологічні травми», – заявив у п’ятницю представник Верховного комісара ООН у справах біженців Адріан Едвардс.

Д’Росаріо, якого папа Франциск підвищив до сану кардинала в 2016 році, з нетерпінням чекає на візит понтифіка. У Бангладеш проживають близько 360 тисяч католиків.

«Крик рохінджа – це крик людства, – сказав д’Росаріо. – Цей крик повинен бути почутий і врахований. Головне – це сказати людям, що ми на вашому боці».

Кардинал провів два дні в таборі біженців, розмовляючи з сім’ями, вимушеними залишити свої будинки в штаті Ракхайн.

«Міжнародні заходи з надання допомоги були задовільними, але як довго цю допомогу надаватимуть? Щедрість не буде такою ж, як на початковому етапі кризи», – вважає він.

Д'Росаріо додав, що Бангладеш заслуговує похвали за допомогу людям, які втекли від насильства, не дивлячись на свою перенаселеність і бідність.

«Існує велика напруженість, соціальна напруженість. Землі немає. Це дуже густонаселена країна, у них фізично немає місця. Я захоплююся місцевим населенням, його стриманістю, оскільки населення більш ніж подвоїлося. Існують екологічні проблеми, пов’язані з тим, що довелося зрубати всі дерева, щоб побудувати притулки. Якщо будуть зливи, то можуть відбутися зсуви», – сказав він.

Близько 600 тисяч людей втекли з Бірми у Бангладеш, яка тепер переживає власну кризу, намагаючись розмістити рохінджа.

«Бангладеш не може впоратися з цим самостійно. Майбутнє виглядає дуже безрадісним», – сказав д’Росаріо.

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