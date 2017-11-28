Папа Франциск закликає до єдності в М’янмі, але уникає слова «рохінджа»

Папа римський Франциск закликав до релігійної «єдності» в столиці М’янми (Бірми), але прямо не згадав у ній долі меншини рохінджа.

«Релігійні відмінності не можуть бути джерелом поділу і недовір’я, але скоріше силою для єдності, прощення, терпимості й розумного будівництва народу», сказав він дипломатам і представникам громадського суспільства, виступаючи в Найп’їдо.

«Майбутнє М’янми мусить бути мирним, миром, побудованим на пошануванні людської гідності та прав кожного члена суспільства, пошануванні кожної етнічної групи і її ідентичності, пошануванні верховенства права, пошануванні демократичного порядку, який уможливлює кожній окремій людині і кожній групі без винятку, пропонувати свій легітимний вклад до спільного добра», сказав глава Католицької церкви.

Франциск виступав разом з державним радником Аун Сан Су Чжи яка у своїй вступній промові покликалася на Святе Письмо.

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