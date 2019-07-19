США та НАТО нагадали Росії про кінцевий термін для порятунку ядерної угоди

Росія все ще має можливість до другого серпня повернутись до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), щоб врятувати угоду. Про це представництво США у НАТО нагадало в дописі в соцмедіа.

"Кінцевий термін – 2 серпня 2019 року. Росія все ще має нагоду врятувати Договір про РСМД, повернувшись до повного і достовірного виконання угоди. США та союзники в НАТО багато зробили для того, щоб підтримати контроль над озброєнням і Росія має зробити так само", - йдеться в повідомлення представництва.

У НАТО також відзначили, що свідчення повернення Росії до виконання угоди поки відсутні.

"Немає свідчень, що Росія повертається до виконання ДРСМД", - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час Аспенського форуму Альянсу.

"Після кінцевого строку 2 серпня, угоди більше не існуватиме. НАТО продовжує закликати Росію повернутись до виконання, через важливоість угоди", - йдеться в повідомлення розміщеному прес-службою Альянсу.

Виступаючи на Аспенському форумі 18 липня, Столтенберґ розповів про те, які зміни на краще привніс договір про РСМД для безпеки в Європі.

"Я належу до покоління європейських політиків, яких сформувало розміщення російських ракет SS-20 в 70-х та 80-х роках і натівських "Першингів" та крилатих ракет у відповідь на російські ракети... Я брав участь у демонстраціях проти цих ракет з багатьма друзями з довгим волоссям і вельми радикальними поглядами", - згадує Столтенберґ.

Посадовець нагадав наскільки позитивною була новина про підписання ДРСМД президентом США Рональдом Рейганом та керівником СРСР Михайлом Горбачовим в 1987 році, які "не просто скоротили кількість цих ракет, а заборонили їх всіх - до нуля".

"Тепер Росія почала розміщувати ці ракети знову, - наголосив політик. - Тепер вони називаються SSC-8. Вони інші, але загроза та сама. Вони мобільні, їх важко виявити, вони можуть сягати європейських міст за хвилини і зменшити час на реакцію і таким чином зменшити поріг для будь-якого використання ядерної зброї у збройному конфлікті".

США та НАТО неодноразово звинувачували Росію у порушенні існуючого Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який було укладено між США та СРСР у 1987 році і завдяки якому вдалося ліквідувати крилаті та балістичні ракети, які здатні вражати цілі на відстані від 500 до 5500 км.

Наприкінці червня виконуючий обов'язки Міністра оборони США Марк Еспер оголосив, що Росія має термін до другого серпня, щоб врятувати угоду, що передбачає скорочення ядерного арсеналу Росії та США.

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