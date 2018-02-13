Незадоволення українців владою стурбувало розвідку США - текст доповіді

Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації проти України, щоб придушити і, де можливо, розвернути зусилля Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв'язків із НАТО

Україні загрожують внутрішні потрясіння, якими готова скористатись Росія, щоб підірвати нинішню прозахіду орієнтацію офіційного Києва. На це вказує письмова доповідь директора національної розвідки США Дена Коутса "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США", яка була надана ним Сенатському комітету з питань розвідки, де у вівторок пройшли слухання на тему глобальних загроз з якими стикаються Сполучені Штаті.

Доповідь називає чинників, які загрожують економічному відродженню Україну і можуть потенційно призвести до змін у її закордонній політиці.

"Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019-му можуть призвести до дочасних виборів", - попереджає документ.

Розрахунки кожної зі сторін можуть змінитись, якщо вона побачить, що інша сторона серйозно кидає виклик статусу кво

"Лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019-го року", - відзначає доповідь.

Американські розвідники також прогнозують, що конфлікт у Східній Україні триватиме у нинішньому вигляді, і називають наступ будь-якої зі сторін малоймовірним.

"Розрахунки кожної зі сторін можуть змінитись, якщо вона побачить, що інша сторона серйозно кидає виклик статусу кво", - застерігає при цьому американська розвідка.

"Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації проти України, щоб придушити і, де можливо, розвернути зусилля Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв'язків із НАТО. Київ буде продовжувати чинити спротив будь-яким поступкам, яких вимагає Москва, але майже точно не відновить у 2018-му році контроль за ділянками Східної України, які нині підконтрольні Росії. Росія буде дозувати рівень насильства, щоб примусити Київ та сформувати вигідну Москві ситуацію на переговорах", - вважають у розвідці США.

Як раніше писав "Голос Америки", доповідь також повідомляє про загрозу нових кібердиверсій з боку Росії проти України у 2018-му році.

Дивіться також: Коливання на Wall Street: Чому кризи на фондовому ринку очікувати не варто