Порошенко напередодні саміту НАТО говорить про “зближення” з альянсом

Президент Петро Порошенко перед початком саміту НАТО у Брюсселі заявляє про потребу подальшого зближення України із західним оборонним альянсом, але оминає повторення проголошених намірів про вступ в організацію.

У статті в Financial Times Порошенко пише, що очікує від переговорів у НАТО 11-12 липня сигналу Москві про подальше підвищення “ціни”, яку платитиме Росія, допоки вона не відмовиться від окупації Криму та частини Донбасу.

Я і надалі закликатиму до зміцнення зв’язків України з НАТО... Жодна країна не повинна мати вето на наші амбіції.

​Він також згадує заплановану на 16-липня зустріч президента Трампа з президентом Росії у Гельсінкі і бажає американскому лідеру успіхів у намаганнях “повернути пана Путіна до порядку”.

Український керівник веде в FT мову про потребу “повної інтеграцію України у європейські і трансатлантичні системи”, проте говорить не про вступ до НАТО, а лише “зміцнення зв’язків”.

Майже усі сучасні українські лідери, окрім президента Януковича, в тій чи іншій формі використовували гасло так званої “євроатлантичної інтеграції”.

За часів президента Ющенка навіть лунали повідомлення, що Київ збирався офіційно подавати заяву на членство в НАТО.

Лише в останні роки після захоплення Росією Криму та фактичної окупації частини Донбасу ідея вступу в альянс здобула підтримку більшості українців.

У березні Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті сказав, що зараз 59% українських громадян виступають за членство в НАТО і назвав втілення цих прагнень завданням на “наступних 10 років”.

У січні в статті для українського видання “НВ” Порошенко написав, що “членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно залишаються нашою стратегічною метою”, і зауважив при цьому, що “це перспектива явно не 2018 року”.

Петро Порошенко раніше говорив про можливість проведення референдуму в Україні з питанням про вступ в НАТО, а його остання ініціатива - схвалення у Верховній Раді поправок до конституції, які затверджуватимуть мету вступу України в ЄС і НАТО.

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