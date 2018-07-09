Посол США в НАТО: Росія намагається перетягнути Туреччину на свій бік

Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила у неділю, що Росія намагається добитись зміни позиції від Туреччини – ключового члена НАТО, з метою зашкодити НАТО і дестабілізувати Альянс.

Вони хочуть дестабілізувати найпотужніший оборонний альянс в історії світу – НАТО

«Я справді вважаю, що Росія намагається перетягнути Туреччину на свій бік. Вони намагаються перетягнути на свій бік багатьох наших союзників», - заявила Гатчісон в коментарі Fox News Sunday, повідомляє Reuters.

«Вони хочуть дестабілізувати найпотужніший оборонний альянс в історії світу – НАТО», - додала вона.

Гатчісон засумнівалась в тому, що Москва досягне успіху в своїх зусиллях з послаблення зобов’язань Туреччини в рамках НАТО.

«Вони нам довго допомагали, - заявила вона. – ми знаємо, що Росія намагається втрутитись, але їх позиція – потужна».

Туреччина є давнім союзником США, зокрема, в сфері операцій проти тероризму. Однак, Анкара, нещодавно наблизилась до Москви, спонукаючи побоювання на Заході, що Росія прагне послабити відданість Туреччини НАТО.

В грудні, Анкара та Москва уклали угоду про купівлю Туреччиною російської зенітної системи С-400. Росія також будує першу в Туреччині ядерну електростанцію і просуває проект «Турецький потік», який транспортуватиме газ з Росії до Туреччини.

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