Трамп: Йованович відмовлялась вішати портрет президента в посольстві в Києві

Президент Трамп звинуватив колишню посла Марі Йованович у тому, що вона щонайменше протягом року відмовлялась вішати офіційний портрет президента у посольстві США в Києві.

"Вона – не янгол", - сказав Трамп про Йованович під час інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Цей посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві, - сказав Трамп в інтерв'ю. – Вона не хотіла його вішати".

"Багато з того, що вона робила, мені не подобалось", - додав Трамп.

Представник юридичної команди Йованович сказав CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віце-президента Майка Пенса а також Держсекретаря США Майка Помпео "щойно вони надійшли з Вашингтона".

Про те, що відбувались затримки з доставкою портретів президента США Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса для демонстрації на території будівель федерального уряду США, в 2017 році писав The Washington Post. Видання пов'язувало затримку з тим, що Трамп та Пенс на той час не провели офіційні фотосесії для відповідних портретів.

Інтерв'ю Трампа відбулось на наступний день після завершення відкритого етапу слухань в Палаті представників США в рамках імпічменту президента.

Виступаючи під час слухань в якості свідка Марі Йованович пов'язала своє відкликання з посади посла в Києві з кампанією з заплямування її репутації, яку вів Руді Джуліані. Про наявність такої кампанії також говорив на свідченнях заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

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