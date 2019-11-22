Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп: Йованович відмовлялась вішати портрет президента в посольстві в Києві

Показати коментарі

Президент Трамп звинуватив колишню посла Марі Йованович у тому, що вона щонайменше протягом року відмовлялась вішати офіційний портрет президента у посольстві США в Києві.

"Вона – не янгол", - сказав Трамп про Йованович під час інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Цей посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві, - сказав Трамп в інтерв'ю. – Вона не хотіла його вішати".

"Багато з того, що вона робила, мені не подобалось", - додав Трамп.

Представник юридичної команди Йованович сказав CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віце-президента Майка Пенса а також Держсекретаря США Майка Помпео "щойно вони надійшли з Вашингтона".

Про те, що відбувались затримки з доставкою портретів президента США Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса для демонстрації на території будівель федерального уряду США, в 2017 році писав The Washington Post. Видання пов'язувало затримку з тим, що Трамп та Пенс на той час не провели офіційні фотосесії для відповідних портретів.

/**/ /**/
Дивіться також:

Трамп пояснив чому довірив Джуліані українські питання

Інтерв'ю Трампа відбулось на наступний день після завершення відкритого етапу слухань в Палаті представників США в рамках імпічменту президента.

Виступаючи під час слухань в якості свідка Марі Йованович пов'язала своє відкликання з посади посла в Києві з кампанією з заплямування її репутації, яку вів Руді Джуліані. Про наявність такої кампанії також говорив на свідченнях заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. П’ятий раунд відкритих слухань щодо імпічменту. Деталі

Студія Вашингтон. П’ятий раунд відкритих слухань щодо імпічменту. Деталі
Embed
Студія Вашингтон. П’ятий раунд відкритих слухань щодо імпічменту. Деталі

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG