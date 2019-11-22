Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп пояснив чому довірив Джуліані українські питання

  • Голос Америки

Показати коментарі

Руді Джуліані має гарну репутацію у подоланні корупції заявив президент США Дональд Трамп у великому інтерв'ю каналу Fox News, розповідаючи про те, чому він довірив своєму персональному юристу Руді Джуліані вести українські питання.

Трамп наголосив на гарній репутації Джуліані: "Він – знакова фігура у цій країні з двох причин: він є найвизначнішим мером в історії Нью-Йорка і найбільшим борцем зі злочинністю мабуть за останні 50 років".

"Він також мій друг і чудова людина", - додав Трамп.

На думку Трампа, саме Джуліані був найкращим вибором з огляду на репутацію України, як корумпованої країни. "Коли йдеться про корумповану країну – якщо Руді Джуліані має довіру з огляду на свою репутацію … Коли Руді Джуліані їде туди і ви чуєте, що це корумпована країна, це багато що означає".

У відповідь на схвальну оцінку Трампом репутації Джуліані, ведучий програми зауважив: "двоє з його джерел зараз у в'язниці", ймовірно, маючи на увазі близьких до Джуліані Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, яким у США висунули звинувачення у змові для перерахування коштів з-за кордону кандидатам на виборні посади. "Зрештою, видається, що Державний департамент та Руді Джуліані працювали один проти одного, а потім були звинувачення, що Руді Джуліані намагався заплямувати репутацію Вашого посла", - додав ведучий.

Трамп у відповідь повторив свою негативну оцінку колишньої посла США до України Марі Йованович.

Інтерв'ю Трампа відбулось на наступний день після завершення відкритого етапу слухань в Палаті представників США в рамках імпічменту президента.

Під час слухань свідки вказували на незвичну роль Джуліані у визначенні політики щодо України. На те, що Джуліані керувув так званим неформалним каналом дипломатії з Україною і висував додаткові умови для України в отриманні допомогти та організації зустрічі Трампа та Зеленського вказував тимчасовий повірений у справах США в Україні вільям Тейлор. Також посол США до ЄС Ґордон Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України. Сондленд негативно відгукнувся про Джуліані. "Якщо б я знав про всі оборудки Джуліані, про його зв'язки з особами, яким тепер висунуто кримінальні звинувачення, я б не сприйняв це спілкування", - заявив Сондленд.

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента

Студія Вашингтон. Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента
Embed
Студія Вашингтон. Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG