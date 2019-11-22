Трамп пояснив чому довірив Джуліані українські питання

Руді Джуліані має гарну репутацію у подоланні корупції заявив президент США Дональд Трамп у великому інтерв'ю каналу Fox News, розповідаючи про те, чому він довірив своєму персональному юристу Руді Джуліані вести українські питання.

Трамп наголосив на гарній репутації Джуліані: "Він – знакова фігура у цій країні з двох причин: він є найвизначнішим мером в історії Нью-Йорка і найбільшим борцем зі злочинністю мабуть за останні 50 років".

"Він також мій друг і чудова людина", - додав Трамп.

На думку Трампа, саме Джуліані був найкращим вибором з огляду на репутацію України, як корумпованої країни. "Коли йдеться про корумповану країну – якщо Руді Джуліані має довіру з огляду на свою репутацію … Коли Руді Джуліані їде туди і ви чуєте, що це корумпована країна, це багато що означає".

У відповідь на схвальну оцінку Трампом репутації Джуліані, ведучий програми зауважив: "двоє з його джерел зараз у в'язниці", ймовірно, маючи на увазі близьких до Джуліані Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, яким у США висунули звинувачення у змові для перерахування коштів з-за кордону кандидатам на виборні посади. "Зрештою, видається, що Державний департамент та Руді Джуліані працювали один проти одного, а потім були звинувачення, що Руді Джуліані намагався заплямувати репутацію Вашого посла", - додав ведучий.

Трамп у відповідь повторив свою негативну оцінку колишньої посла США до України Марі Йованович.

Інтерв'ю Трампа відбулось на наступний день після завершення відкритого етапу слухань в Палаті представників США в рамках імпічменту президента.

Під час слухань свідки вказували на незвичну роль Джуліані у визначенні політики щодо України. На те, що Джуліані керувув так званим неформалним каналом дипломатії з Україною і висував додаткові умови для України в отриманні допомогти та організації зустрічі Трампа та Зеленського вказував тимчасовий повірений у справах США в Україні вільям Тейлор. Також посол США до ЄС Ґордон Сондленд наголосив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України. Сондленд негативно відгукнувся про Джуліані. "Якщо б я знав про всі оборудки Джуліані, про його зв'язки з особами, яким тепер висунуто кримінальні звинувачення, я б не сприйняв це спілкування", - заявив Сондленд.

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