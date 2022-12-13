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Путін - "безрозсудний", тому США і НАТО "мають бути готові до непередбачуваних ситуацій" – посолка США у НАТО
Росія залишається однією з найбільших загроз для НАТО, попри те, що довгострокова увага Альянсу звернена в бік Китаю та Тихоокеанського регіону, заявила посолка США у НАТО Джуліанна Сміт. Вона сказала, що Путін - "безрозсудний і непередбачуваний", а тому США і союзники по НАТО "повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій", тож концентруючись на Китаї, потрібно бути уважними і до загроз з боку Росії. У розмові вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень у 13 грудня дипломатка окреслила шляхи допомоги Україні та ставлення НАТО до ядерних загроз з боку Росії.
Напад Росії на Україну майже 10 місяців тому заскочив зненацька багато країн НАТО, бо дії президента Росії Володимира Путіна не піддавалися ані політичній, ані економічній, ані військовій логіці, каже представниця США при НАТО Джуліанна Сміт. Проте США усвідомлювали загрози, а тому спрямували до Європи додаткові 20 тисяч військових, застосували «величезний тиск на Москву» та підтримали Україну летальною зброєю, нагадала Сміт.
Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостямиДжуліанна Сміт
На її думку, важливий урок з цієї агресії полягає у тому, що не можна проектувати західний спосіб мислення на сучасне керівництво Росії.
«Я вважаю, що вони (керівництво Росії, – ред.) не змогли досягти своїх стратегічних цілей, але ми також визнаємо, що Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями. Тому я вважаю, що ми повинні бути обережними щодо будь-яких раціональних суджень, які ми проектуємо на нього. Він показав нам, що він є досить безрозсудний і непередбачуваний, і тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому Сполучені Штати, та я думаю, що в НАТО, ми віримо, що ми не повинні робити поспішних висновків, що якось це не заслуговує на всю нашу увагу зараз», – наголосила посолка Сміт.
За її словами, у той час, коли Сполучені Штати зосереджені на зростаючій загрозі з боку Китаю та у регіоні Тихого та Індійського океанів, вони повинні продовжувати стежити за тим, що відбувається в Росії та навколо України в найближчі місяці та роки.
Допомога Україні є більш злагоджена і розрахована на довгострокову перспективу – Сміт
Допомога Україні зараз, на думку Сміт, відбувається дедалі більш злагоджено, а партнери дедалі більше координують свої плани між собою, з Україною та промисловістю, яка має забезпечити зростаючі потреби у зброї та амуніції.
«На допомогу Україні з постачанням зброї працюють три різні ініціативи. Є контактна група з питань оборони України, DCG, що є зусиллями під керівництвом США для координації військової допомоги, що надходить в Україну, група, яка складається з близько 50 країн, не тільки союзники по НАТО, це й друзі в Індо-тихоокеанському регіоні, які підтримують Україну», – каже Сміт.
За її словами, вони збираються щомісяця і розглядають питання щодо того, яка зброя і в якій кількості потрібна Україні. Вони також контактують з представниками промисловості, щоб дати їм необхідні гарантії для відновлення виробничих ліній.
У Брюсселі, за словами Сміт, є два окремих проекти – в НАТО – це група директорів із озброєнь, які збираються разом з усіх 30 країн, та Європейський Союз, який «набагато більш безпосередньо залучений» до надання правової та військової допомоги Україні. У НАТО обговорюють не лише питання допомоги Україні, а і такі речі, як національний пул закупівель, каже Сміт.
«Вони зосереджуються на скороченні запасів у всьому альянсі НАТО. Наприклад, щодо зброї для такої країни, як Естонія, яка надала Україні величезну кількість допомоги у сфері безпеки. Тепер вони стикаються з дуже реальним браком озброєння, і вони не єдині», – каже представниця США при НАТО.
Як запевняє Сміт, усі три групи вже набагато краще координують дії між собою, щоб не посилати хибні сигнали промисловості.
«Хороша новина полягає в тому багато вже зроблено в цьому напрямку і в найближчі місяці ці інституції ЄС і НАТО, а також група країн, які зустрічаються в контактній групі, зможуть працювати з промисловістю, щоб вони мали впевненість у тому, що можна збільшувати виробництво», – зауважує американська дипломатка.
Ядерна загроза не є гострою, але в НАТО за нею продовжують стежити
Ядерна позиція НАТО залишається наріжним каменем політики стримування НАТО
Відповідаючи на запитання про те, як вплинули російські ядерні загрози на ядерну позицію НАТО, вона сказала, що США і НАТО не змінили ядерної політики у відповідь на російську риторику, але «продовжують стежити за ситуацією».
«Ядерна позиція НАТО залишається наріжним каменем політики стримування НАТО. За останні роки не відбулося значних змін у ядерній політиці НАТО, однак Альянс уважно стежить за цими постійними розмовами про можливе використання ядерної зброї в Україні. Зрозуміло, наскільки тривожною та небезпечною ми вважаємо цю риторику, але ми також чули від наших розвідувальних спільнот у Сполучених Штатах, у Великій Британії та в інших місцях, що на цей момент ми не бачимо ознак того, що Росія вживає заходів які означали б, що вони насправді готуються якимось чином використати свій ядерний арсенал», – сказала Сміт.
Вона додала, що Вашингтон послав серйозне попередження Росії щодо використання ядерної зброї в Україні.
«Радник США з національної безпеки Джейк Салліван говорив про те, що для Росії будуть безпрецедентні наслідки, якщо вони вирішать це зробити. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією», – сказала постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.
Говорячи про довгострокові плани та плани до наступного саміту НАТО, що має відбутися у липні наступного року у литовському Вільнюсі, Сміт висловила надію, що Швеція та Фінляндія незабаром стануть членами Альянсу та, будучи розвинутими демократичними країнами з сильними арміями, посилять його.
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- Голос Америки
- Масуд Фаривар
США планують арештувати нерухомість Деркача та інших посібників Путіна - федеральний прокурор США
Федеральний прокурор Ендрю Адамс - директор оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США, міжвідомчої ініціативи, започаткованої в березні для виконання масштабних санкцій, які Сполучені Штати та союзники запровадили у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
В інтервʼю кореспонденту Голосу Америки Масуду Фарівару 7 грудня він розповів про розслідування та арешт активів, які проводить оперативна група і про безпрецедентний рівень співпраці між правоохоронними органами.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Голос Америки: Остання сума арештованих активів російської еліти становила приблизно 39–40 млрд доларів. Чи є у вас більш актуальна цифра?
Aдамс: Складно виокремити суму, особливо в міжнародних справах. І я думаю, що цифра, яку ви наводите, є міжнародною…
Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту.Ендрю Адамс
Голос Америки: США та міжнародною…
Aдамс: Правильно. Тож це може бути складно [порахувати - ГА], зокрема через те, що тут застосовуються різні механізми. Наприклад, існують відмінності між нашими повноваженнями арештовувати активи на сотні мільйонів доларів, включно з яхтами, включно з нерухомістю, а також правом на замороження активів, яке слабше за конфіскацію, але може бути таким же ефективним.
Голос Америки: Тож скільки активів було конфісковано США та партнерами з ЄС? Чи є у вас окремі підрахунки?
Aдамс: Я вважаю, що США відіграють провідну роль щодо цих арештів та конфіскацій. У міжнародному масштабі, з точки зору заморожування та утримання активів, це дуже схоже на санкції нашого Міністерства фінансів. Більшість активів, які є нашою ціллю, знаходяться за межами Сполучених Штатів. І ця цифра, я вважаю, відносно велика всередині ЄС та інших країн. Я хотів би наголосити, що сила цього заморожування потенційно настільки ж потужна з погляду блокування здатності російських військових озброюватись, як і здатності російської держави вести свій незаконний бізнес.
Голос Америки: Зараз деякі з конфіскованих активів надходять у розпорядження США, наприклад, яхта, яку кілька місяців тому переправили з Фіджі в Сан-Дієго. Який статус цієї яхти та інших активів, які були переміщені до США?
Адамс: Процес повної конфіскації активів, наприклад, яхти, включає як арешт, транспортування до США, так і, зрештою, подання цивільної скарги на конфіскацію, якщо буде судовий процес щодо розпорядження активом.
Я очікую, що якщо ми пройдемо весь шлях без домовленостей, нам доведеться подати цивільну скаргу про конфіскацію. І ми робимо це відносно швидко, в деяких випадках це займає кілька місяців, і під час цього процесу триває розслідування.
Голос Америки: Чи було винесене остаточне рішення щодо будь-якого з цих позовів?
Aдамс: Жодна справа щодо арештованого майна ще не завершена повністю. Нещодавно ми подали кілька цивільних позовів проти деяких банківських рахунків, пов’язаних із [російським мільярдером і близьким соратником Путіна] Костянтином Малофєєвим, і тому ви побачите просування в цій справі. І 7 грудня ми подали цивільну скаргу у Східний округ Нью-Йорка проти двох об’єктів нерухомості, таунхаусів у Лос-Анджелесі, пов’язаних із Андрієм Деркачем [українським бізнесменом і колишнім депутатом Верховної Ради України, який потрапив під санкції Міністерства фінансів США у 2020 році].
Голос Америки: Чи очікуєте ви судових позовів від власників цих активів? Чи може це ускладнити процес їхнього продажу?
Адамс: Ми, звичайно, очікуємо труднощів. Я очікую, що позови будуть не лише від власників активів, але й від людей, яким платять за те, щоб вони вдавали, нібито ці активи належать їм… Я очікую, що їх добре профінансують. І це виклик, який ми готові зустріти.
Голос Америки: Хтось вже оскаржував [подані скарги] станом на сьогодні?
Адамс: Ніхто не оскаржив жодну з публічно поданих скарг.
Голос Америки: Міністерство юстиції вже зверталося до Конгресу з проханням надати законні повноваження перерахувати доходи від цих конфіскованих активів на [оплату] відновлення України. Це має двопартійну підтримку в Конгресі, але Конгрес не вжив заходів. Чи очікуєте ви отримати ці повноваження і врешті перевести кошти в Україну?
Адамс: Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту. Це в основі всієї програми. Суть цих арештів полягає в тому, щоб зробити активи доступними. І сьогодні є певні обмеження щодо того, як ми можемо розпоряджатися конфіскованими активами. Це потребує певного законодавчого доопрацювання, щоб повністю реалізувати те, на що ми сподіваємося. Я бачив багато активності на Капітолійському Пагорбі, в Конгресі. Я оптимістично налаштований, що ми продовжимо просуватися вперед. Це безперечно пріоритет для людей тут, у США.
Голос Америки: Щодо об’єктів вашого розслідування. Ви займаєтесь не лише російською елітою, російськими олігархами, пов’язаними з Кремлем. Україна має власну частку корумпованих олігархів, як і Білорусь, союзниця Росії. Міністерство юстиції оголосило обвинувачення українському олігарху Андрію Деркачу. Чи можете ви розповісти про ці випадки? Наскільки ваша спецгрупа зосереджена на неросійських олігархах, які допомагали Кремлю?
Адамс: У центрі уваги, я б сказав, політичний режим у Кремлі. Це не конкретна національна програма. Серед заарештованих є американці, є громадяни Сполученого Королівства. У цьому плані проблема глобальна.
Олігархи, як на мене, є одними з найпомітніших цілей і тими, про кого ми найбільше говоримо публічно. Але це не повний перелік. Люди, які потрапили в санкційний список Управління Мінфіну США з контролю за іноземними активами, виходять далеко за межі переліку олігархів. У деяких випадках ми говоримо про конкретні компанії, які є критично важливими для російської армії та російських спецслужб. У деяких випадках ми говоримо про людей у сфері впливу Кремля, які можуть опинитись не тими мільярдерами, про яких ми думаємо, коли говоримо про олігархів.
Пентагон підтвердив Голосу Америки плани надіслати Україні Patriot
У Пентагоні підтверджують плани відправити Україні системи протиракетної оборони Patriot. Цю інформацію, про яку раніше повідомили американські медіа, підтвердили для Голосу Америки неназвані високопосадовці Міноборони США.
"Офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня", - пише у Twitter кореспондентка у Пентагоні Карла Бабб.
План Пентагону має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, а пізніше підписаний президентом Джо Байденом.
Як раніше писало CNN, невідомо, скільки систем буде надіслано, але типова батарея Patriot включає радар, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.
Очікується, що після фіналізації планів, Patriot буде відправлено протягом кількох днів, а українців навчатимуть їх використовувати на військовій базі США в Німеччині, повідомили CNN офіційні особи. Зазвичай підготовка команди, що оперує установкою, забирає місяці.
Американське медіа зазначає, що Patriot є одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
Наприкінці листопада речник Міноборони США Пет Райдер повідомив, що на той момент Пентагон не планував постачати системи Patriot зі США Україні. Водночас генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ заявляв, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot.
У Вашингтоні встановили пам'ятну дошку на честь працівниці Радіо Свобода Віри Гирич, загиблої від удару РФ
У Вашингтоні вшанували пам'ять продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у квітні.
Церемонія встановлення пам'ятної дошки на меморіальній стіні загиблих журналістів відбувалась у приміщенні офісу Голос Америки.
Очільниця Агенції США із глобальних медіа, до якої входять, зокрема, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та Голос Америки, Аманда Беннетт висловила співчуття родині Віри та колективу Радіо Свобода.
"Вона скромно ставилась до своєї роботи на Радіо Свобода\Радіо Вільна Європа, хоча її робота була дуже важливою у поширення правди про російську війну проти України. Інколи журналісти їдуть на війну, щоб повідомляти про неї, але Віру війна знайшла сама, буквально в будинку, де вона жила. І вона сміливо її зустріла", - заявила під час церемонії Аманда Беннетт.
"Віра Гирич віддала своє життя, відкриваючи правду та створюючи незалежну журналістику для народу України та Росії. Вона була матір'ю, донькою, колегою та другом, її назавжди запам'ятають за її доброту, щедрість, велике серце та чуттєву душу" - додала очільниця урядового агентства.
Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай подякував за визнання вкладу Віри Гирич: "Вона координувала роботу кореспондентів, що працюють в полі, щодня з ними виходила на зв'язок і звітувала у головний офіс в Празі щодо їхнього пересування. Вона була ключовою особою для висвітлення подій з передової, чим Радіо Свобода займалось тоді й продовжує робити зараз для аудиторії в Україні".
"Ми вдячні за те, що її спадщина інформуватиме та надихатиме роботу всіх журналістів в усіх наших сестринських медіамережах, які бачитимуть її портрет у цьому будинку серед інших наших найкращих колег з минулих років, які також віддали своє життя за їхню професію і за захист свободи ЗМІ", - додав Флай.
54-річна Віра Гирич, продюсерка Радіо Свобода, загинула внаслідок російського ракетного обстрілу по Києву 28 квітня, коли в українській столиці з візитом перебував генеральний секретар ООН. Тіло загиблої журналістки виявили наступного дня під уламками житлового будинку. У Віри залишилися батьки та дорослий син.
Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні під час виконання професійних обов’язків загинули восьмеро журналістів (з них троє українців та п’ятеро іноземців), - повідомляє Інститут масової інформації.
Ще 34 особи, які працювали в ЗМІ, загинули під час бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, не під час виконання ними журналістських обов’язків.
США фіналізують плани відправити Україні системи Patriot - CNN
Білий дім фіналізує плани з відправлення Україні системи протиракетної оборони Patriot, про що можуть оголосити вже цього тижня. Про це із посиланням на двох неназваних високопосадовців США пише CNN.
План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену. Троє посадовців повідомили CNN, що схвалення очікується.
Видання пише, що невідомо, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Patriot включає радар, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.
Очікується, що після фіналізації планів, Patriot буде відправлено протягом кількох днів, а українців навчатимуть їх використовувати на військовій базі США в Німеччині, повідомили CNN офіційні особи. Зазвичай підготовка команди, що оперує установкою, забирає місяці.
Американське медіа зазначає, що Patriot є одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
Наприкінці листопада речник Міноборони США Пет Райдер повідомив, що на той момент Пентагон не планував постачати системи Patriot зі США Україні. "Протиповітряна оборона лишається пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати системи Patriot до України", - сказав тоді посадовець.
Минулого тижня в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Німеччина не має на складах систем Patriot, які вона могла б відправити в Україну, адже вони є частиною системи колективної оборони НАТО.
Раніше про те, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. Інформацію, що така дискусія триває, підтвердив і американський воєнний високопосадовець.
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