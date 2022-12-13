Росія залишається однією з найбільших загроз для НАТО, попри те, що довгострокова увага Альянсу звернена в бік Китаю та Тихоокеанського регіону, заявила посолка США у НАТО Джуліанна Сміт. Вона сказала, що Путін - "безрозсудний і непередбачуваний", а тому США і союзники по НАТО "повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій", тож концентруючись на Китаї, потрібно бути уважними і до загроз з боку Росії. У розмові вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень у 13 грудня дипломатка окреслила шляхи допомоги Україні та ставлення НАТО до ядерних загроз з боку Росії.

Напад Росії на Україну майже 10 місяців тому заскочив зненацька багато країн НАТО, бо дії президента Росії Володимира Путіна не піддавалися ані політичній, ані економічній, ані військовій логіці, каже представниця США при НАТО Джуліанна Сміт. Проте США усвідомлювали загрози, а тому спрямували до Європи додаткові 20 тисяч військових, застосували «величезний тиск на Москву» та підтримали Україну летальною зброєю, нагадала Сміт.

Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями

На її думку, важливий урок з цієї агресії полягає у тому, що не можна проектувати західний спосіб мислення на сучасне керівництво Росії.

«Я вважаю, що вони (керівництво Росії, – ред.) не змогли досягти своїх стратегічних цілей, але ми також визнаємо, що Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями. Тому я вважаю, що ми повинні бути обережними щодо будь-яких раціональних суджень, які ми проектуємо на нього. Він показав нам, що він є досить безрозсудний і непередбачуваний, і тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому Сполучені Штати, та я думаю, що в НАТО, ми віримо, що ми не повинні робити поспішних висновків, що якось це не заслуговує на всю нашу увагу зараз», – наголосила посолка Сміт.

За її словами, у той час, коли Сполучені Штати зосереджені на зростаючій загрозі з боку Китаю та у регіоні Тихого та Індійського океанів, вони повинні продовжувати стежити за тим, що відбувається в Росії та навколо України в найближчі місяці та роки.

Допомога Україні є більш злагоджена і розрахована на довгострокову перспективу – Сміт

Допомога Україні зараз, на думку Сміт, відбувається дедалі більш злагоджено, а партнери дедалі більше координують свої плани між собою, з Україною та промисловістю, яка має забезпечити зростаючі потреби у зброї та амуніції.

«На допомогу Україні з постачанням зброї працюють три різні ініціативи. Є контактна група з питань оборони України, DCG, що є зусиллями під керівництвом США для координації військової допомоги, що надходить в Україну, група, яка складається з близько 50 країн, не тільки союзники по НАТО, це й друзі в Індо-тихоокеанському регіоні, які підтримують Україну», – каже Сміт.

За її словами, вони збираються щомісяця і розглядають питання щодо того, яка зброя і в якій кількості потрібна Україні. Вони також контактують з представниками промисловості, щоб дати їм необхідні гарантії для відновлення виробничих ліній.

У Брюсселі, за словами Сміт, є два окремих проекти – в НАТО – це група директорів із озброєнь, які збираються разом з усіх 30 країн, та Європейський Союз, який «набагато більш безпосередньо залучений» до надання правової та військової допомоги Україні. У НАТО обговорюють не лише питання допомоги Україні, а і такі речі, як національний пул закупівель, каже Сміт.

«Вони зосереджуються на скороченні запасів у всьому альянсі НАТО. Наприклад, щодо зброї для такої країни, як Естонія, яка надала Україні величезну кількість допомоги у сфері безпеки. Тепер вони стикаються з дуже реальним браком озброєння, і вони не єдині», – каже представниця США при НАТО.

Як запевняє Сміт, усі три групи вже набагато краще координують дії між собою, щоб не посилати хибні сигнали промисловості.

«Хороша новина полягає в тому багато вже зроблено в цьому напрямку і в найближчі місяці ці інституції ЄС і НАТО, а також група країн, які зустрічаються в контактній групі, зможуть працювати з промисловістю, щоб вони мали впевненість у тому, що можна збільшувати виробництво», – зауважує американська дипломатка.

Ядерна загроза не є гострою, але в НАТО за нею продовжують стежити

Ядерна позиція НАТО залишається наріжним каменем політики стримування НАТО

Відповідаючи на запитання про те, як вплинули російські ядерні загрози на ядерну позицію НАТО, вона сказала, що США і НАТО не змінили ядерної політики у відповідь на російську риторику, але «продовжують стежити за ситуацією».

«Ядерна позиція НАТО залишається наріжним каменем політики стримування НАТО. За останні роки не відбулося значних змін у ядерній політиці НАТО, однак Альянс уважно стежить за цими постійними розмовами про можливе використання ядерної зброї в Україні. Зрозуміло, наскільки тривожною та небезпечною ми вважаємо цю риторику, але ми також чули від наших розвідувальних спільнот у Сполучених Штатах, у Великій Британії та в інших місцях, що на цей момент ми не бачимо ознак того, що Росія вживає заходів які означали б, що вони насправді готуються якимось чином використати свій ядерний арсенал», – сказала Сміт.

Вона додала, що Вашингтон послав серйозне попередження Росії щодо використання ядерної зброї в Україні.

«Радник США з національної безпеки Джейк Салліван говорив про те, що для Росії будуть безпрецедентні наслідки, якщо вони вирішать це зробити. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією», – сказала постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.

Говорячи про довгострокові плани та плани до наступного саміту НАТО, що має відбутися у липні наступного року у литовському Вільнюсі, Сміт висловила надію, що Швеція та Фінляндія незабаром стануть членами Альянсу та, будучи розвинутими демократичними країнами з сильними арміями, посилять його.