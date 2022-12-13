США фіналізують плани відправити Україні системи Patriot - CNN

Білий дім фіналізує плани з відправлення Україні системи протиракетної оборони Patriot, про що можуть оголосити вже цього тижня. Про це із посиланням на двох неназваних високопосадовців США пише CNN.

План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену. Троє посадовців повідомили CNN, що схвалення очікується.

Видання пише, що невідомо, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Patriot включає радар, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Очікується, що після фіналізації планів, Patriot буде відправлено протягом кількох днів, а українців навчатимуть їх використовувати на військовій базі США в Німеччині, повідомили CNN офіційні особи. Зазвичай підготовка команди, що оперує установкою, забирає місяці.

Американське медіа зазначає, що Patriot є одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.

Наприкінці листопада речник Міноборони США Пет Райдер повідомив, що на той момент Пентагон не планував постачати системи Patriot зі США Україні. "Протиповітряна оборона лишається пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати системи Patriot до України", - сказав тоді посадовець.

Минулого тижня в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Німеччина не має на складах систем Patriot, які вона могла б відправити в Україну, адже вони є частиною системи колективної оборони НАТО.

Раніше про те, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. Інформацію, що така дискусія триває, підтвердив і американський воєнний високопосадовець.