Посольство Росії у Вашингтоні підловили на шахрайстві з парковкою?

Мешканець Вашингтона поскаржився на посольство Росії у Вашингтоні за буцімто шахрайство з дозволами на тимчасову паркову у місцевий Департамент з питань транспорту і отримав підтвердження своїх здогадок.

Схоже, що посольство Росії отримало дозвіл на паркування на 4 паркувальних місця... зробило додаткові копії та відхопило цілий квартал. Чи може хтось із цим розібратись?

Вашингтонець помітив, що частина дозволів на тимчасове паркування поблизу російського посольства у місцях, де традиційно розміщуються авітвки співробітників посольства, є ксеророкопіями реальних дозволів, виданих на меншу кількість автівок. Таким чином, як припустив місцевий мешканець, посольство Росії спробувало прихопити додаткові паркувальні місця.

"Схоже, що посольство Росії отримало дозвіл на паркування на 4 паркувальних місця... зробило додаткові копії та відхопило цілий квартал. Чи може хтось із цим розібратись?", - звернувася користувач через Twitter до міських комунальних служб та мера Вашингтона.

Ви праві. Ці дозволи розміщено незаконно. Інспектор департаменту транспортування видалив незаконно розміщені знаки

У столиці США для бронювання тимчасових паркувальних місць необхідно звернутись до комунальної служби із заявою та заплатити за паркувальні місця. Після цього людина отримує електронний документ-дозвіл, який необхідно надрукувати та зазаделегідь розмістити на місці парковки.

Судячи з тексу роздруківок, розміщених поблизу російського польства, йшлося про 4 паркувальних місця для відвантаження/завантаження речей.

Наступного дня Департамент транспорту Вашингтона відповів на запит користувача.

"Відповідаємо: Ви праві. Ці дозволи розміщено незаконно. Інспектор департаменту транспортування видалив незаконно розміщені знаки", - твітнули користувачу.

У відповідь на офіційну відповідь-твіт користувач жартома попросив комунальників не доповідати про нього... Путіну. На що отримав ствердну відповідь.

Українська служба "Голосу Америки" звернулась до посольства Росії у Вашингтоні із запитом про коментар. На момент публікації статті ми не отримали відповіді.

Звинувачення на адресу посольства Росії та ймовірність того, що шахрайство справді мало місце, неабияк повеселило деяких корисувачів.

"Росія перетворила копіювальні машини на зброю", - кепкує Арік Толер, експерт розслідувального проекту Bellingcat.

Між тим сам вашингтонець публічно пояснив хід думок, який привів його до висновку, що за оборудкою із паркувальними дозволами стояли російські дипломати.

"Вони постійно бронюють там паркувальні місця, дозволи було розміщено по обидва боки від входу до польства. Думаю, що з мого боку має місце припущення, але я у ньому досить впевнений", - заявив вашингтонець.

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