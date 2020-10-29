Посольство США в Україні заявило про підтримку українців, Зеленського у боротьбі проти спроб згорнути реформи

Посольство США в Україні на своїй сторінці у Twitter заявило, що Україна втілить прагнення Революції Гідності, лише коли "спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб".

"Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд та президента Зеленського у боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років. Україна втілить прагнення Революції гідності, тільки коли спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб", - йдеться у заяві посольства США.

Раніше, як відзначає "Українська правда", Конституційний суд України ухвалив рішення за поданням депутатів щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення. Як повідомляється, рішення Конституційного суду тягне за собою скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя та ін.

Сьогодні про стурбованість з приводу "зусиль скасувати антикорупційні реформи" заявили посли країн G7 в Україні.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле", - йдеться у заяві, яку поширила у Twitter сторінка Головування США у групі підтримки послів G7 у Києві.

29-го жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони "щодо невідкладних заходів, яких має вжити держава після рішення Конституційного Суду щодо неконституційності окремих положень закону про запобігання корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України". Про це повідомляє сайт президента України.

«Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими», – наводить слова Зеленського його сайт.

Повідомляється, що у четвер Зеленський заявив, що система електронного декларування в Україні буде працювати.

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