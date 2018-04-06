"Постріл у яблучко". Західні аналітики відреагували на нові санкції США проти Росії

Путін "цінує гроші більше ніж людське життя", тому нові ​санкції проти російських олігархів, які можуть тримати статки Путіна є болючим ударом по кремлівському режиму, переконаний правозахисник і фінансист Білл Браудер.

Санкції США, де перераховані друзі Путіна – "постріл в яблучко" проти режиму Путіна. Путін використовує довірених олігархів для утримання його незаконних статків. Так, як він цінує гроші більше, ніж людське життя, ці дії можуть бути потужним посланням", - заявив Білл Браудер у Twitter.

Санкції торкнулись найближчого оточення Путіна. "Кирило Шаламов був чи є зятем Путіна, Микола Патрушев, став наступником Путіна в ФСБ, Ігор Ротенберґ - син товариша дитинства Путіна по дзюдо, Олег Дерипаска – мільярдер з відео Навального і зв’язками з Полом Манафортом», - зазначає західний журналіст Алан Югас.

Інші країни, зокрема, Британія мають наслідувати приклад США, переконаний Ян Болд з лондонського Центру європейських реформ.

"Це справді суттєво – американські санкції проти Дерипаски, Торшина (підозрюваний у переведенні російських грошей для Національної стрілецької асоціації США) та Олексій Міллер з "Газпрому". Було б добре, якщо б ЄС вжив подібних заходів, хоча це мало ймовірно", - заявив він у Twitter.

Думки аналітиків розділились стосовно того, як вплинуть санкції на економіку Росії.

Це більше, ніж те, що зробив Обама, вважає Аліна Полякова, науковий співробітник аналітичного центру США Brookings Institution.

"Санкції США стосовно Росії в сфері енергетики є важливими – це більше та переважає те, що була готова зробити адміністрація Обами", - написала вона у Twitter.

Санкції не матимуть суттєвого впливу, однак примусять олігархів хвилюватись, вважає Майкл Карпентер з Центру Байдена.

"Ці санкції стосовно Росії є суттєвими. Економіка Росії не зазнає великого удару, однак російський олігархічний клас почне хвилюватись, особливо через включення до переліку Дерипаски, Вексельберґа та їх бізнес інтересів", - вважає Майкл Карпентер, старший директор Центру Байдена.

Нові санкції такі вплинуть на виробництво алюмінію в Росії, вважає аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд. «Одна російська галузь, на яку вплинуть нові американські санкції – це виробництво алюмінію, так як співвласники «Русала» Дерипаска та Вексельберґ підпали під санкції», - заявив він у Twitter.

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