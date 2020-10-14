Українські вчені вимагають від уряду посилити карантин

Близько 500 провідних українських вчених і науковців-медиків звернулися до президента та уряду України з вимогою посилити карантинні обмеження та жорсткіше контролювати дотримання населенням існуючих правил. Нехтування вимогою може призвести до жахливих наслідків, йдеться у заяві.

Тисячі громадян помиратимуть удома без необхідної медичної допомоги

Вчені зазначають, що за збереження теперішнього тренду стрімкого зростання кількості хворих, уже в другій половині листопада можна очікувати повного колапсу системи охорони здоров’я. "Тисячі громадян України, які реально потребуватимуть госпіталізації, помиратимуть удома без необхідної медичної допомоги просто через те, що для них не вистачить у лікарнях місць, лікарів, медичного обладнання", - попереджають фахівці.

Медики також висловлюють незадоволення роботою Міністерства охорони здоров'я, яке "де-факто звузило свої обов’язки до інформування населення про кількість хворих і померлих чи до формального висловлення стурбованості на екстрених, позачергових та термінових засіданнях".

Негайне запровадження низки нових обмежень експерти називають єдиним способом уникнути повернення тотального карантину, який діяв у країні у березні-квітні поточного року. Вчені пропонують розповсюдити вимогу перебування виключно в захисних масках на всі громадські місця в населених пунктах, починаючи з так званої жовтої зони. Це обмеження має діяти на відкритому повітрі на людних вулицях.

Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.

"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві.

Тим часом уряд інформує про збереження близьких до рекордних темпів виявлення нових випадків захворювання на COVID-19. За даними МОЗ, за минулу добу захворіло 5590 осіб.

Напередодні Кабмін прийняв рішення продовжити дію адаптивного карантину до кінця 2020 року.

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