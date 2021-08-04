Опитування: американці готові до скорочення зарплати, щоб не відмовлятись від дистанційної роботи

Опитування здійснене на замовлення страхової компанії Breeze вказує, що 65% працівників, які заявили, що їх робочі завдання можна повністю успішно виконувати дистанційно, готові відмовитись від 5% заробітної платні, щоб не повертатись до роботи в офісі. Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Це може бути раціональним рішенням, залежно від вартості подорожі до місця роботи. Дослідження минулого року оцінило у сотні доларів заощадження людей, які працювали вдома і через це не повинні були витрачатись на подорожі до місця роботи", - пише видання.

Минулого року дослідження Pew Research вказало, що 54% усіх американців, які кажуть, що їх роботу можна виконувати працюючи вдома, заявили, що хотіли б зберегти такий стиль роботи після пандемії.

Те дослідження вказало на різницю між працівниками, які можуть і не можуть працювати дистанційно. 62% працівників, які мають ступінь бакалавра (або вищі ступені), заявили, що їхню роботу можна виконувати здому. І лише 23% тих, хто не має освіти на рівні чотирирічного коледжу можуть працювати дистанційно. Також більшість працівників із високим рівнем доходу можуть виконувати свою роботу вдома, а от більшість працівників із низьким та середнім рівнем доходів не можуть.

У статті використано матеріали Bloomberg.

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