Після півроку на МКС, астронавти повернулись на Землю на капсулі "Команда Дракон"

Чотири астронавти успішно повернулись на Землю після шести місяців перебування на Міжнародні космічній станції. Капсула SpaceX "Команда Дракон" доставила астронавтів у води Мексиканської затоки поблизу Флориди ввечері в понеділок.

Повернення пройшло успішно, хоча один із парашутів розкрився із затримкою, повідомили в НАСА.



З води астронавтів підібрали рятувальні човни SpaceX.

Серед чотирьох астронавтів - двоє астронавтів США Шейн Кінборо та Меган МакАртур, астронавт Європейської космічної агенції Томас Песке а також астроавт з Японії - Акіхіко Хошіде.

Оглядачі видзначають, що чотири астронавти брали участь в наукових дослідженнях, проводили виходи у відкритий космос. Під час свого перебування на МКС вони також зіткнулись із позаштатною ситуацією, коли двигуни російского модуля після швартовки зі станцією, раптово увімкнулись, що розвернуло станцію на 45 градусів.

SpaceX планує доставити нову команду з чотирьох астронавтів до МКС вже в середу. Астронавти НАСА Раджа Карі, Томас Маршберн та Кайла Беррон а також німецький астронавт Маттіас Маурер планують провести на борту шість місяців.

На МКС нову команду зустріне астронавт НАСА Марк Ван Хей, який прибув на станцію на російській ракеті "Союз" в квітні. Він перебуватиме на орбіті майже рік.

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