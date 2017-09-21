Український гурт увійшов до трійки фіналістів шоу «Америка має талант»

Український танцювальний гурт Light Balance завоював почесне третє місце за результатами онлайн-голосування кількох мільйонів глядачів у фіналі конкурсу «Америка має талант».

Колектив із Дніпра впевнено боровся за перемогу, на кожному етапі дивуючи публіку новим шоу, в якому складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, що світилися в темряві.

За словами однієї із членів журі, моделі й актриси Гайді Клум, у гурту ще все попереду:

«Це не буде кінцем для вас, хлопці. Як ви бачите, Америка вас любить, ось чому ви дісталися до третього місця».

Ведуча Тайра Бенкс сказала, що дуже пишається групою, адже саме їм вона в свій час надала шанс автоматично потрапити в наступний тур за допомогою чарівної «золотої кнопки».

Під час останнього виступу до українців на сцені приєднався у неоновому костюмі Дерек Хаф, шестикратний переможець шоу «Танці з зірками» у США. Коли музика закінчилася і ввімкнулося світло, танцюрист зняв з голови маску, і його поява стала сюрпризом для глядачів.

Художній номер колективу Light Balance на шоу кілька місяців тому було названо «одним із найбільш запаморочливих виступів в історії «Америка має талант»» на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номеру лише у Фейсбуці набрав 85 мільйонів переглядів.

Як виникла ідея гурту та які технології використовуються в художніх номерах – в інтерв'ю з Микитою Сухенком, технічним директором Light Balance.

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