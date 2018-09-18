Повітряні сили США візьмуть участь у військових навчаннях в Україні

Повітряні сили США та восьми інших країн візьмуть участь наступного місяця у військових навчаннях в Україні, зазначає американське оборонне видання Stars and Stripes.

Метою навчань є зміцнення безпеки в регіоні, покращення співпраці з країнами-членами НАТО, заявили військові у вівторок.

США планують надіслати біля 450 військових з баз у США та в Європі, повідомив речник Збройних сил США в Європі (USAFE). Біля 250 осіб візьме участь в навчаннях, включаючи пілотів та механіків, решта виконуватиме допоміжні ролі.

"Чисте небо" – одне з декількох спільних та міжнародних навчань, які проводяться в Україні цього року і які спрямовані на зміцнення регіональної безпеки, говорять посадовці зі сфери оборони, повідомляє видання.

Загалом в навчаннях планує взяти участь 950 військових. Крім України та США, в навчаннях візьмуть участь військові Бельгії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Великобританії.

Навчання відбудуться в основному на Старокостянтинівській повітряній базі, розташованій на південний захід від Києва та в інших навчальних регіонах України.

Цього року виповнюється 25 років співпраці між Повітряною національною гвардією Каліфорнії та Україною в рамках міждержавного партнерства Європейського командування. Каліфорнійський підрозділ буде добре представлено з F-15C Eagles та C-130J Super Hercules, йдеться в заяві посадовців USAFE.

В навчаннях буде задіяно і інші американські літаки, включаючи F-15D з 48-го бойового підрозділу RAF Lakenheath, Англія; KC-135s з Національної гвардії Іллінойсу та 100-тий підрозділ дозаправників в повітрі; і MQ-9s, які діють з військової повітряної бази Мирославець у Польщі. Інтруктори представлятимуть Національну повітряну гвардію Пенсильванії.

Також можуть брати участь додаткові підрозділи з Каліфорнії, Меріленду, Огайо, Нью-Йорку, Аляски, Вашингтону та баз в Європі, заявляє USAFE.

Цілями навчання буде захист суверенітету в повітрі, відпрацьовування таких операцій, як перехоплення, інтеграція операцій в повітрі та на землі, операції авіаційної мобільності, медична евакуація повітрям, кіберзахист та вивезення військових, зазначає видання.

Дивіться також: "Конференція ООН" за участі українських школярів