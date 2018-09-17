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Діаспора
У Вашингтоні пройшов традиційний український фестиваль. Відео
1 годину тому
Оксана Бедратенко
Олексій Осика
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360p | 10,9MB
720p | 23,4MB
1080p | 51,2MB
На фестиваль прийшли кілька тисяч американців
У Вашингтоні пройшов традиційний український фестиваль. Відео
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