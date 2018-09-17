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Діаспора

У Вашингтоні пройшов традиційний український фестиваль. Відео

У Вашингтоні пройшов традиційний український фестиваль. Відео
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На фестиваль прийшли кілька тисяч американців

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